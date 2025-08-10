竊賊也瘋狂！美潮玩店遭闖空門　目標竟是LABUBU



▲人氣玩偶LABUBU。（圖／翻攝自X／LABUBU）

POP MART推出的LABUBU玩偶，受到世界各地民眾喜愛，每每推出新款式也都造成搶購。最近美國洛杉磯傳出一起盜竊案件，一間潮玩店遭4名男子闖入，翻箱倒櫃後只搜刮走LABUBU玩偶，把架上和庫存通通搬走；警方透露，受害店家損失多達7千美元（約新台幣21萬元）。

綜合外媒報導，洛杉磯拉蓬特警方在當地時間6日凌晨1時29分許接獲通報，一間潮流玩具店「One Stop Sales」遭竊，從監視器畫面發現，有4名戴著面具的男子，打破玩具店的玻璃闖入，把店內商品裝到紙箱後搬走；小偷們還將偷來的一輛皮卡車當運輸工具，而車輛在案發不久後被尋獲。



▲美國洛杉磯發生一起盜竊事件。（圖／翻攝自X）

遭竊的潮流玩具店「One Stop Sales」在官方社群發文，「我們遇到搶劫，他們（小偷）帶走所有LABUBU庫存，破壞店內擺設」，業者表示他們仍處於震驚之中，也希望粉絲和網友們幫忙分享這條訊息，協助他們盡快找到小偷們。

目前警方尚未確認受害店家總共被偷走多少玩偶，但注意到小偷們只拿走LABUBU玩偶。從業者官網資料顯示，店內販售不少高價LABUBU，有的售價達500美元（約新台幣1.5萬元），一些比較便宜的款式也要27.99美元（約新台幣843元），初步估計店家損失金額達7千美元（約新台幣21萬元）。

