香蕉買回家最好先沖洗！ 專家：糖分滲出會引果蠅產卵

香蕉是不少人喜愛的水果，吃起來方便又可口，但如果放在家中會吸引細小蚊蟲。一名日本專家說，因為香蕉皮會滲出糖分，吸引果蠅覓食、產卵，所以香蕉買回家要先洗外皮。

據《Yahoo JAPAN》專欄報導，廚師Papuchan指出，大家有沒有買回來的香蕉放在桌上，沒多久就發現有「小果蠅」的經驗，尤其是夏天，氣溫和濕度都高，讓小果蠅達到高峰。

Papuchan說，成熟的香蕉更容易吸引小果蠅，因為其表面會釋放微量的乙醇，香蕉在催熟的過程中，果肉中的澱粉會轉化成糖，時間再久一些就會開始發酵，這些氣味對小果蠅有極強吸引力。

Papuchan指出，香蕉皮上的「微量果汁與糖分」是牠們的食物，尤其是皮已經發黑的香蕉，甜味與香氣會更濃，這股香氣會讓小果蠅更加蜂擁而至！換句話說，香蕉會吸引小果蠅，是因為「氣味」和「食物」。

至於如何防止小果蠅？Papuchan說，方法非常簡單有效，就是水洗香蕉，「買回來後立刻用水沖洗，可以把皮表面殘留的糖分、果汁，甚至小果蠅的卵洗掉。」

有人會擔心，「這樣會不會讓水滲進果肉？」Papuchan表示，香蕉的皮其實相當厚，水不會滲進去，而且清洗的時候也不需要用力搓，先把香蕉一根一根分開，用水輕沖，洗好後擦乾，用保鮮膜將每根香蕉單獨包起來，「這樣做的好處是，先洗掉表面殘留的糖分和果汁，再用保鮮膜隔絕空氣與氣味。」

Papuchan強調，「如果不洗直接包起來，皮表面殘留的糖分和果汁仍可能吸引小果蠅，所以『先洗再包』很關鍵。」

