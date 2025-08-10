泳衣千萬別穿「這3色」！兒科醫揭戲水藏危機：下水秒變隱形人

▲白色泳衣雖在岸上看起來顯眼，下水後卻容易「隱形」。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

最近持續飆高溫，許多家長會帶孩子到泳池、河邊或海邊消暑，兒科醫師傑登就指出，依照不同顏色泳衣在泳池、湖水的可見度比較，粉紅、橘色和紅色最顯眼，白色、淺藍、灰色卻一下水就隱形，「挑泳裝好看就好？錯！顏色選錯，小孩一下水就不見了！」

傑登醫師近日在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」發文，貼出一張「最安全泳裝顏色」圖，比較不同泳衣顏色在湖水泳池中的可見度，實驗結果顯示，粉紅、橘色、紅色泳裝在兩種水域中，都是一眼就能看到，而白色、淺藍、灰色則是一下水就開啟隱形模式。

傑登醫師表示，在天然水域能見度本來就差，選對泳衣顏色，可能就是關鍵的黃金救援機會，所以務必記得「泳衣請挑紅包袋、三角錐色系就對了」。

傑登醫師也提醒家長，遇到不熟悉的水域就不要輕易下水，看顧小孩時別滑手機，若是小小孩建議加穿救生衣，「水中安全沒有100分，但我們可以讓風險降到最低～」

衛福部國健署亦曾示警，下水前先暖身，不要長時間泡在水中以避免失溫，並衡量自己的身體狀況，如感到疲累就別下水，切記勿穿著牛仔褲等容易吸水變重的長褲衣物，建議穿著鮮豔泳衣、泳帽為佳。

