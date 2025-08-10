　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小心破財！4星座恐跌入「投資陷阱」　獅子座損失慘重

（示意圖／焦正德攝）

▲4星座未來7天在投資理財方面需特別謹慎，可能陷入破財危機。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

越來越多人想透過理財，為自己將來生活鋪路，但投資有賺有賠，其中更要當心遇到陷阱！塔羅牌老師艾菲爾表示，象徵衝動、競爭和行動的火星與代表迷失、幻覺和理想化的海王星形成180度對分相位，這段期間容易使人判斷失準，將現實與幻想混淆；特別在投資領域特別顯著，可能因為過度樂觀忽略風險，或是輕信他人畫大餅而掉入陷阱，亦或是盲目追求不切實際的夢想做出錯誤決策。艾菲爾老師點出有4個星座，未來7天至10天要特別警惕，避免因一時野心太大，陷入不可挽回的投資陷阱。請同時參考太陽、上升星座。

●雙子座：資訊氾濫，真偽難辨

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座的朋友，在未來七~十天，你們最容易因為資訊氾濫，真偽難辨而陷入投資陷阱。火星海王星的對分相會放大你們對新事物的好奇心，讓你們急於尋找各種「內幕消息」和「獨家情報」。你們可能會在社群媒體、網路論壇或朋友群組中接收大量關於投資的訊息，其中夾雜著許多不實或被過度美化的內容。火星的衝動性會讓你們在未經仔細查證的情況下，就急著投入資金；而海王星的迷失感，則會讓你們對那些虛幻的承諾深信不疑，忽略了潛在的風險。你們可能誤信了某些看似高報酬、實則毫無根據的投資項目，或是在面對詐騙時因輕信花言巧語而失去警覺。

防範建議：雙子座應在這段時間對所有投資資訊保持高度懷疑。不要輕信任何「穩賺不賠」的承諾，也不要因為他人的推薦而衝動下單。在做出任何投資決策前，請務必花時間獨立查證訊息來源，並尋求專業人士的意見。如果某個投資聽起來好得不真實，那它很可能就是個陷阱。

●獅子座：過度自信，盲目追高

獅子座的朋友，你們天生擁有自信與冒險精神，但在火星海王星的對分相影響下，你們的過度自信，盲目追高將成為最大的破財風險。火星在獅子座的能量，讓你們渴望快速獲得成功與豐厚的回報，以證明自己的實力。海王星的迷幻作用，則會讓你們過度美化投資的前景，將高風險的項目視為實現財富自由的捷徑。你們可能會因為看到某些資產價格飆升，而盲目跟風追高，卻忽略了資產背後的基本面和潛在的泡沫風險。這種「大膽」的行為，往往讓你們在高點套牢，最終損失慘重。你們的自尊心也可能讓你們不願承認錯誤，繼續在錯誤的道路上越陷越深。

防範建議：獅子座在這段時間應暫停任何高風險的投資行為。不要讓虛榮心和成功的渴望影響你的判斷。在做出投資決策前，務必先冷靜下來，仔細分析投資標的的基本面，設定好停損點，並嚴格遵守。記住，真正的自信來自於穩健的理財，而非一時的投機獲利。

●射手座：樂觀過頭，輕信承諾

射手座的朋友，你們的樂觀與大膽是你們的優點，但在火星海王星的對分相影響下，你們的樂觀過頭，輕信承諾將讓你們陷入投資陷阱。你們對未來充滿希望，也願意嘗試新事物，這使得你們容易被那些描繪著宏大願景、充滿美好承諾的投資項目所吸引。火星的衝動性會讓你們在未經深思熟慮的情況下就投入大量資金；而海王星的迷幻特質，則會讓你們對投資方案中的模糊細節視而不見。你們可能輕信了不實的商業計畫、過度樂觀的市場預測，或是在不了解具體運作模式的情況下就將資金交給他人，最終導致血本無歸。

防範建議：射手座應在這段時間保持務實與審慎。在面對任何充滿美好願景的投資提案時，務必放下樂觀的濾鏡，仔細檢視其可行性與風險。不要因為對未來充滿希望，就忽略了眼前的現實。如果對方的承諾過於美好，請務必要求對方提供清晰的書面證明和風險提示。

●雙魚座：心軟同情，為愛投資

雙魚座的朋友，在火星海王星的對分相影響下，你們的心軟同情，為愛投資將成為最容易破財的陷阱。你們天生善良、富有同情心，很容易因為對他人的信任或情感連結而做出不理性的決策。你們可能會因為朋友、親人或伴侶的請求，在不了解情況的情況下，將資金投入到他們的專案中。火星的行動力，讓你們急於提供幫助；海王星的迷失感，則讓你們在情感的驅使下，模糊了金錢與關係的界線。最終，你們的「投資」可能不但無法獲得回報，甚至因為金錢問題而破壞了原本的關係。

防範建議：雙魚座在這段時間應在金錢與情感之間設定清晰的界線。不要因為心軟或同情而做出任何投資決策，尤其是當涉及到親近的人時。記住，幫助他人的方式有很多種，不一定要透過金錢投資。如果不得不提供協助，請將其視為一筆無法回收的贈與，並在自己的經濟能力範圍內。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

延伸閱讀
已有3寶丈夫還想生2個！　妻憂「隊友每天只睡3小時」：包辦家事、狂兼差
老公一週給1500元生活費！人妻傻眼「夠吃嗎」　全場搖頭：妳很卑微
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Albee突發長文！「人生常比電影更離奇」
台灣關稅20%+N　他憂「明天開盤慘跌」！一票樂觀：1原因繼
17歲少女飛鏢競賽成績優！苦練後搭車返家遇死劫
韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加
快訊／17歲少女慘死！家屬暴怒痛毆計程車運將　現場畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊柳有變數！一路走來「會撐得很辛苦」最接近台灣時間曝光

小心破財！4星座恐跌入「投資陷阱」　獅子座損失慘重

LINE「1款表情貼」爆紅卻快要不能用！網敲碗付費版　官方曝冷知識

氣象署估楊柳明晨升中颱　周三影響最劇「全台防豪雨」

館長狂讚「澳門那個包」皮薄酥脆、甜又香：天堂美食！饕客解答

快訊／雨勢升級「15縣市豪大雨特報」　下到深夜

楊柳颱風恐「穿台」！一圖看各國路徑預測　最快今晚轉中颱

因禍得福！男車禍重傷送醫「被揪出罹癌王初期」　醫：超罕見

快訊／大雷雨轟3地　持續1小時

陽明醫科生嗆「歷史老師懂屁核能！」　呂捷反擊：這是常識

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

楊柳有變數！一路走來「會撐得很辛苦」最接近台灣時間曝光

小心破財！4星座恐跌入「投資陷阱」　獅子座損失慘重

LINE「1款表情貼」爆紅卻快要不能用！網敲碗付費版　官方曝冷知識

氣象署估楊柳明晨升中颱　周三影響最劇「全台防豪雨」

館長狂讚「澳門那個包」皮薄酥脆、甜又香：天堂美食！饕客解答

快訊／雨勢升級「15縣市豪大雨特報」　下到深夜

楊柳颱風恐「穿台」！一圖看各國路徑預測　最快今晚轉中颱

因禍得福！男車禍重傷送醫「被揪出罹癌王初期」　醫：超罕見

快訊／大雷雨轟3地　持續1小時

陽明醫科生嗆「歷史老師懂屁核能！」　呂捷反擊：這是常識

Albee發千字文吐「被誤解」心情！　信心喊話：身正不怕影子斜

楊柳有變數！一路走來「會撐得很辛苦」最接近台灣時間曝光

南投好厝邊名間社區長照機構啟用　供夜間收托減輕照顧者負擔

樂團成員上節目「吵到差點解散」！　內幕曝光「他氣到摔耳機」

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

葉君璋透露曹祐齊輪值計畫　下週先觀察洋將表現

基隆安樂區模擬6.9強震演練　強化跨單位協作災害應變力

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己 不想對手怎麼樣

17歲少女飛鏢競賽成績優！苦練後搭車返家遇死劫　父認屍痛哭癱坐

網傳國內恐「屈公病」大流行　疾管署急澄清：不會人傳人

【火海求生】漁船爆燃燒到剩骨架！ 船長跳友船獲救 #澎湖

生活熱門新聞

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

楊柳直撲台灣「哪裡登陸，哪裡倒霉」！直球對決2地區

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

走在街上80%台灣人　旅遊YTR驚「第二個墾丁」

雞腿咬起來怪怪！他見驚悚一幕帶妻掛急診

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

YTR情侶檔「找蔬食」結婚了！相愛10年嫁給初戀

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台

更多熱門

相關新聞

維基百科新規！管理員可刪AI內容

維基百科新規！管理員可刪AI內容

維基百科（Wikipedia）近期通過一項新規，授權管理員在特定情況下，可直接刪除人工智慧生成的條目，以因應近來湧入平台的大量低品質內容。這項措施被視為線上百科全書對抗人工智慧「劣化內容」的重要案例，也顯示維基百科希望在資訊可靠性上維持優勢。

香蕉買回家最好先洗！ 專家：糖分會引果蠅產卵

香蕉買回家最好先洗！ 專家：糖分會引果蠅產卵

泳衣千萬別穿「這3色」！兒科醫警告：下水秒變隱形人

泳衣千萬別穿「這3色」！兒科醫警告：下水秒變隱形人

美潮玩店遭闖空門　目標竟是它

美潮玩店遭闖空門　目標竟是它

女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動

女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動

關鍵字：

艾菲爾投資陷阱周刊王

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

即／澎湖汽機車相撞！5月大嬰不治

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面