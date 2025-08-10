小心破財！4星座恐跌入「投資陷阱」　獅子座損失慘重

▲4星座未來7天在投資理財方面需特別謹慎，可能陷入破財危機。（示意圖／CTWANT）

越來越多人想透過理財，為自己將來生活鋪路，但投資有賺有賠，其中更要當心遇到陷阱！塔羅牌老師艾菲爾表示，象徵衝動、競爭和行動的火星與代表迷失、幻覺和理想化的海王星形成180度對分相位，這段期間容易使人判斷失準，將現實與幻想混淆；特別在投資領域特別顯著，可能因為過度樂觀忽略風險，或是輕信他人畫大餅而掉入陷阱，亦或是盲目追求不切實際的夢想做出錯誤決策。艾菲爾老師點出有4個星座，未來7天至10天要特別警惕，避免因一時野心太大，陷入不可挽回的投資陷阱。請同時參考太陽、上升星座。

●雙子座：資訊氾濫，真偽難辨

雙子座的朋友，在未來七~十天，你們最容易因為資訊氾濫，真偽難辨而陷入投資陷阱。火星海王星的對分相會放大你們對新事物的好奇心，讓你們急於尋找各種「內幕消息」和「獨家情報」。你們可能會在社群媒體、網路論壇或朋友群組中接收大量關於投資的訊息，其中夾雜著許多不實或被過度美化的內容。火星的衝動性會讓你們在未經仔細查證的情況下，就急著投入資金；而海王星的迷失感，則會讓你們對那些虛幻的承諾深信不疑，忽略了潛在的風險。你們可能誤信了某些看似高報酬、實則毫無根據的投資項目，或是在面對詐騙時因輕信花言巧語而失去警覺。

防範建議：雙子座應在這段時間對所有投資資訊保持高度懷疑。不要輕信任何「穩賺不賠」的承諾，也不要因為他人的推薦而衝動下單。在做出任何投資決策前，請務必花時間獨立查證訊息來源，並尋求專業人士的意見。如果某個投資聽起來好得不真實，那它很可能就是個陷阱。

●獅子座：過度自信，盲目追高

獅子座的朋友，你們天生擁有自信與冒險精神，但在火星海王星的對分相影響下，你們的過度自信，盲目追高將成為最大的破財風險。火星在獅子座的能量，讓你們渴望快速獲得成功與豐厚的回報，以證明自己的實力。海王星的迷幻作用，則會讓你們過度美化投資的前景，將高風險的項目視為實現財富自由的捷徑。你們可能會因為看到某些資產價格飆升，而盲目跟風追高，卻忽略了資產背後的基本面和潛在的泡沫風險。這種「大膽」的行為，往往讓你們在高點套牢，最終損失慘重。你們的自尊心也可能讓你們不願承認錯誤，繼續在錯誤的道路上越陷越深。

防範建議：獅子座在這段時間應暫停任何高風險的投資行為。不要讓虛榮心和成功的渴望影響你的判斷。在做出投資決策前，務必先冷靜下來，仔細分析投資標的的基本面，設定好停損點，並嚴格遵守。記住，真正的自信來自於穩健的理財，而非一時的投機獲利。

●射手座：樂觀過頭，輕信承諾

射手座的朋友，你們的樂觀與大膽是你們的優點，但在火星海王星的對分相影響下，你們的樂觀過頭，輕信承諾將讓你們陷入投資陷阱。你們對未來充滿希望，也願意嘗試新事物，這使得你們容易被那些描繪著宏大願景、充滿美好承諾的投資項目所吸引。火星的衝動性會讓你們在未經深思熟慮的情況下就投入大量資金；而海王星的迷幻特質，則會讓你們對投資方案中的模糊細節視而不見。你們可能輕信了不實的商業計畫、過度樂觀的市場預測，或是在不了解具體運作模式的情況下就將資金交給他人，最終導致血本無歸。

防範建議：射手座應在這段時間保持務實與審慎。在面對任何充滿美好願景的投資提案時，務必放下樂觀的濾鏡，仔細檢視其可行性與風險。不要因為對未來充滿希望，就忽略了眼前的現實。如果對方的承諾過於美好，請務必要求對方提供清晰的書面證明和風險提示。

●雙魚座：心軟同情，為愛投資

雙魚座的朋友，在火星海王星的對分相影響下，你們的心軟同情，為愛投資將成為最容易破財的陷阱。你們天生善良、富有同情心，很容易因為對他人的信任或情感連結而做出不理性的決策。你們可能會因為朋友、親人或伴侶的請求，在不了解情況的情況下，將資金投入到他們的專案中。火星的行動力，讓你們急於提供幫助；海王星的迷失感，則讓你們在情感的驅使下，模糊了金錢與關係的界線。最終，你們的「投資」可能不但無法獲得回報，甚至因為金錢問題而破壞了原本的關係。

防範建議：雙魚座在這段時間應在金錢與情感之間設定清晰的界線。不要因為心軟或同情而做出任何投資決策，尤其是當涉及到親近的人時。記住，幫助他人的方式有很多種，不一定要透過金錢投資。如果不得不提供協助，請將其視為一筆無法回收的贈與，並在自己的經濟能力範圍內。

