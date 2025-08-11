　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳走很快！　各國最新預測「都穿過台灣」

（圖／NCDR）

▲而最新各國官方模式預報路徑，都預估楊柳將穿過台灣上空。（點圖可放大／NCDR）

記者陳俊宏／台北報導

楊柳颱風走很快！中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估今天深夜至周二早上可能發海上警報，而周二白天可能發陸上警報，暴風圈可能在周三一早觸陸，有高機率登陸東半部。而最新各國官方預報路徑也出爐，都預估將穿過台灣上空。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，楊柳颱風今晨2時中心位置在台北東南東方1410公里之處，強度為輕颱上限，今日有機會變中颱，維持中颱強度，直到接近或要影響台灣時，會減弱為輕颱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

劉沛滕說，預估今天深夜至周二早上可能發海上警報，而周二白天可能發陸上警報，由於颱風速度或快或慢，警報時間還要再討論。

劉沛滕提到，楊柳颱風過去位置略往南調整，因太平洋高壓有維持一定強度，導致颱風往西沒出現太多偏北狀況，一路向西往東半部陸地，可能在花蓮登陸，不過因南北偏差，有高機率登陸東半部，暴風圈可能在周三一早觸陸；周三至周四上半天影響最明顯，由於颱風移動速度算快，影響時間沒很多，但周三雨勢可能很大。

氣象署表示，周三至周四上半天颱風最接近台灣，受到颱風及其外圍環流影響，周三北部、東北部、東部有陣雨或雷雨，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，尤其是東部、南部山區有局部豪雨以上等級發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報，周四下半天後楊柳颱風逐漸遠離，雨勢趨緩，但西半部、東南部仍有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；需注意這兩天的降雨型態，仍可能隨颱風路徑及接近台灣的強度而有所變化，請留意最新的颱風動態及氣象署預報資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅調降「條件曝光」！　美財長：10月底前完成談判
顏清標父今告別式！　顏寬恒捧牌位忍悲現身
30歲女師健檢發現肺結節！　放一年「變肺腺癌末期」
快訊／假公益吸金上億！名模養狐狸、買豪宅　一家人被起訴
楊柳加速又南修！　最新動向曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭奧客砸酒瓶、潑啤酒！網心疼店員弟弟：全家請保護員工

楊柳加速又南修！　最新動向曝

楊柳走很快！　各國最新預測「都穿過台灣」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳侵襲率飆88%「可能2地登陸」　風雨最劇時間曝

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著…出境洩戀情！

楊柳估直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

楊柳估今轉中颱　最快深夜海警、明陸警

30歲女師健檢發現肺結節！放著不管一年「變肺腺癌末期」

快訊／楊柳來台路上面臨「大魔王級考驗」！能否撐過去就看這一波

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

遭奧客砸酒瓶、潑啤酒！網心疼店員弟弟：全家請保護員工

楊柳加速又南修！　最新動向曝

楊柳走很快！　各國最新預測「都穿過台灣」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳侵襲率飆88%「可能2地登陸」　風雨最劇時間曝

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著…出境洩戀情！

楊柳估直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

楊柳估今轉中颱　最快深夜海警、明陸警

30歲女師健檢發現肺結節！放著不管一年「變肺腺癌末期」

快訊／楊柳來台路上面臨「大魔王級考驗」！能否撐過去就看這一波

馬桶中拾「金」！廟公撿皮夾清洗送警局　失主超驚喜

「代孕機器人」傳一年內問世　可十月懷胎完成受孕分娩全過程

台灣民意民調／823封關54.8%投不同意　游盈隆：暗示反罷方全面性勝利

道奇10安13保送卻留下16殘壘輸球　隨隊記者：令人羞愧的表現

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

快訊／高雄三民區知名賣場前河中驚見浮屍　死因身份待釐清

專機隊飛官洩賴清德行程至非公務群組　空軍：已依規定懲處

影后嫁諧星！9年前節目公開告白「他是我的菜」…男方親回新婚生活

遭奧客砸酒瓶、潑啤酒！網心疼店員弟弟：全家請保護員工

關稅調降「1條件曝光」　美財長：10月底前完成談判

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

生活熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

楊柳加速又南修！　最新動向曝

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

楊柳一路走來「會撐得很辛苦」　最接近台灣時間曝

樋口夫妻搬家半個月　竟遭女房東「再度騷擾」

楊柳侵襲率飆88%「可能2地登陸」　風雨最劇時間曝

楊柳估今轉中颱　最快深夜海警、明陸警

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

快訊／楊柳來台路上面臨「大魔王級考驗」！

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多熱門

相關新聞

楊柳加速又南修！　最新動向曝

楊柳加速又南修！　最新動向曝

輕度颱風楊柳進逼，氣象專家吳聖宇表示，路徑預報趨向一致更為偏西、偏南，速度也變得更快一些，可能在周三中午就會在南花蓮沿岸進來了，降雨影響最大的區域可能是宜蘭以南、花蓮、台東以及嘉義以南山區。

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳侵襲率飆88%「可能2地登陸」　風雨最劇時間曝

楊柳侵襲率飆88%「可能2地登陸」　風雨最劇時間曝

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

楊柳估今轉中颱　最快深夜海警、明陸警

楊柳估今轉中颱　最快深夜海警、明陸警

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署颱風

讀者迴響

熱門新聞

知名美妝部落客荔枝兒離世

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

楊柳加速又南修！　最新動向曝

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳一路走來「會撐得很辛苦」　最接近台灣時間曝

樋口夫妻搬家半個月　竟遭女房東「再度騷擾」

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭

楊柳侵襲率飆88%「可能2地登陸」　風雨最劇時間曝

更多

最夯影音

更多

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面