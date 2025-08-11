楊柳走很快！　各國最新預測「都穿過台灣」

▲而最新各國官方模式預報路徑，都預估楊柳將穿過台灣上空。（點圖可放大／NCDR）



記者陳俊宏／台北報導

楊柳颱風走很快！中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估今天深夜至周二早上可能發海上警報，而周二白天可能發陸上警報，暴風圈可能在周三一早觸陸，有高機率登陸東半部。而最新各國官方預報路徑也出爐，都預估將穿過台灣上空。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，楊柳颱風今晨2時中心位置在台北東南東方1410公里之處，強度為輕颱上限，今日有機會變中颱，維持中颱強度，直到接近或要影響台灣時，會減弱為輕颱。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



劉沛滕說，預估今天深夜至周二早上可能發海上警報，而周二白天可能發陸上警報，由於颱風速度或快或慢，警報時間還要再討論。

劉沛滕提到，楊柳颱風過去位置略往南調整，因太平洋高壓有維持一定強度，導致颱風往西沒出現太多偏北狀況，一路向西往東半部陸地，可能在花蓮登陸，不過因南北偏差，有高機率登陸東半部，暴風圈可能在周三一早觸陸；周三至周四上半天影響最明顯，由於颱風移動速度算快，影響時間沒很多，但周三雨勢可能很大。

氣象署表示，周三至周四上半天颱風最接近台灣，受到颱風及其外圍環流影響，周三北部、東北部、東部有陣雨或雷雨，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，尤其是東部、南部山區有局部豪雨以上等級發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報，周四下半天後楊柳颱風逐漸遠離，雨勢趨緩，但西半部、東南部仍有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；需注意這兩天的降雨型態，仍可能隨颱風路徑及接近台灣的強度而有所變化，請留意最新的颱風動態及氣象署預報資訊。