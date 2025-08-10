砸錢沒用！跟川普談判關稅「這招最靈」　墨西哥奏效了

▲川普試圖透過關稅重塑全球貿易秩序。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美媒政客（Politico）報導，隨著美國重塑全球貿易秩序，日韓加等30國砸下數千萬美元，聘請與川普關係密切的遊說人士，希望藉此避開高額關稅，但在大多數案例中，這種施加影響力的傳統方式，顯然成效不彰。

美國印度戰略夥伴關係論壇（U.S. India Strategic Partnership Forum）執行長阿吉（Mukesh Aghi）表示，「目前華府領導層似乎正在破壞傳統的做事方式」，不只是商業，還有外交以及跟其他國家打交道的部分，「我認為，試圖施加影響力的整個舊有模式，似乎都未能發揮作用。」

舉例來說，印度花費180萬美元，聘請川普長期顧問米勒（Jason Miller）提供「戰略諮詢與政府關係協助」，卻仍因拒簽貿易協議、持續採購俄羅斯石油，導致關稅飆升至50%。

▲薛恩鮑姆與川普的個人關係，被認為發揮重要作用。（圖／路透）



儘管在美墨加貿易協定（USMCA）之下，大多數商品享有免稅優惠，但加拿大砸重金增聘遊說及公關公司，最終關稅仍被調升至35%。反觀墨西哥，雖然在毒品芬太尼（fentanyl）的流通問題中發揮更直接作用，還僅聘用一間遊說公司，但憑藉總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）與川普直接建立的私人關係，仍成功將關稅維持在25%。

一名共和黨籍遊說人士表示，如果想在總統面前取得進展，就必須轉變思維，「我認為一些國家的狀況是，他們認為維持現狀是理所當然的。當任何人、即便美國總統提議改變時，他們就覺得被冒犯了。」他也認為，薛恩鮑姆在拉攏川普方面取得成功，與其採取戰鬥立場，更好的方法是從以下角度看待局勢，「總統想要重新定義兩國之間的貿易關係，這是他的目標，你必須按照這些條件跟他打交道。」

除此之外，領袖之間的直接對話也策略富有成效。專精韓國貿易事務的遊說顧問歐弗比（Tami Overby）就認為，這可以說是說服川普最有效的方法，「川普似乎總是在談論自己與其他領袖的關係……而且自認為是交易高手。」