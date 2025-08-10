「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我





▲藍委陳玉珍10日陪游顥市場掃街拜票。（圖／游顥辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委王義川今（10日）到南投名間鄉進行「憨川去兜位」直播，國民黨立委游顥表示，希望大家跟著抵禦關稅對產業的衝擊，然今天又下來搞大罷免，說三道四，怎麼說的跟做的不一樣？「我請王義川委員，王義川麥擱來啊啦」，趕快跟台中市長盧秀燕道歉，「不要來這邊蹭我啦」。

王義川昨到南投草屯針對南投罷免藍委馬文君、游顥進行宣講，今上午11時又到名間受天宮拜拜，並表示是要和名間鄉長陳翰立聊關於南投縣府堅持在種滿茶的名間鄉蓋焚化爐的原因和後果。

對此，游顥10日上午在藍委陳玉珍陪同掃街拜票並受訪時表示，民進黨性評部已經請王義川趕快道歉，他以為王昨天來會跟盧秀燕道歉，結果沒有，今天再下來一趟還是沒有；他想說王如果今天對兩性有尊重態度，就在今天回訪時直接對盧道歉，「相信盧媽媽會原諒你，但問題是你要道歉」。

游顥也對王義川說，你希望大家跟著抵禦關稅對產業的衝擊，然今天又下來搞大罷免，說三道四、四處噴口水，怎麼說的跟做的不一樣？今天不管名間鄉有許多農特產或相關工具機產業在外銷，你今天代表總統賴清德不是來道歉，而是來罵人、來說謊，這樣不對，每次在立法院都躲得遠遠的，這時候再來噴口水，「我請王義川委員，王義川麥擱來啊啦」，趕快幫賴清德道歉，跟盧秀燕道歉，「不要來這邊蹭我啦，我的流量沒你大」。