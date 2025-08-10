　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揪經部關稅報告「沒搞清楚疊加問題」　許宇甄：綠卻無恥質疑外界

▲國民黨立委許宇甄。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委許宇甄。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對經濟部8月1日釋出的「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」報告，國民黨立委許宇甄今（10日）表示，經濟部竟在關稅數據的最關鍵之處「選擇性失明」，不僅未註明歐盟、日本的15%關稅是不用疊加的數字，也未說明台灣的20%關稅還需要疊加基礎關稅，卻直接以15%對20%作表面比較，這等於把兩種完全不同的計算方式硬湊在同一份報告裡混淆視聽。

許宇甄說，換句話說，經濟部自己都沒搞清楚疊加的問題，賴政府、民進黨卻還厚顏無恥的質疑外界批評，更荒謬的是，一些領政府高額補助的單位，也跟著出來幫忙洗地。如今賴政府因對美談判談崩被戳破，卻上演「見笑轉生氣」，把氣撒在監督者和國人身上。

許宇甄指出，該份官方報告以20%對等關稅進行衝擊評估，卻未將基礎關稅疊加部分納入，形同把真實衝擊的疊加關稅直接隱藏。以2024年產值估算，扣件1540億元、工具機995億元、水五金566億元、手工具830億元、汽車零組件2946億元、塑膠製品3991億元、模具575億元、紡織3431億元，整體衝擊幅度3%至10%，影響高達3萬家廠商。這還是在「低估」未疊加的情況下的數字，若加上疊加關稅與匯率升值，損失恐怕會倍增。

許宇甄說，近期台幣對美元升值幅度已高於日韓，對出口企業而言，這意味著本就不多的價格優勢被快速吞蝕。再加上比日韓高5%的對等關稅、基礎關稅，以及全球需求疲軟，台灣企業幾乎是被捆上鎖鏈推入暴風雨中的大海，四面八方都是殺傷力十足的貿易衝擊波。這種局面，在國際貿易戰中堪稱是多重殺傷力，其他國家都在拚命加固船體，而賴政府卻在甲板上悠閒喝茶，假裝風平浪靜。

許宇甄批評，一個連基本事實都不敢正面承認的政府，如何贏得企業與民眾的信任？一個在談判桌上屢屢失分的政府，又有何資格保護國家的經濟命脈？總統賴清德的執政邏輯，是將政治算計凌駕於全民利益之上，把對美談判當作政績表演秀，而非攸關台灣產業存亡的生死戰。結果，不僅讓台灣在全球供應鏈重組中被邊緣化，更讓經濟陷入可能的連鎖性衰退。

許宇甄強調，民進黨昔日高喊對外談判要「公開透明」，如今卻連真相都要遮遮掩掩；面對外界質疑，甚至將之視為政治攻擊。賴政府面對關稅衝擊不僅漏洞百出、反應遲緩，更顯示出嚴重缺乏擔當，暴露領導核心出了問題。賴清德應立即親自出面承擔責任，別再拿保密協定當擋箭牌，應向國人公開關稅談判全貌與未來應對方案。若能力不足，就應放下身段，讓朝野、產業與全民共同出力，才是負責任的國家領導人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／14:03規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／14:03發生有感地震
快訊／「兒子抱中間」車禍！　5月大嬰死亡
撂人衝民宿亮刀逼大學生下跪　小琉球潛水店老闆道歉了
買到LV臭臭包！「飄出腐爛海鮮味」購物專家崩潰申訴　結局逆轉
快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界
哪家手搖店珍珠是「天花板級別？」　網點名
快訊／關島外海規模6.1地震　深度10公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：或將吳思瑤接總召

批民進黨早知疊加關稅卻無作為　游淑慧舉日本為例：罪加一等

揪經部關稅報告「沒搞清楚疊加問題」　許宇甄：綠卻無恥質疑外界

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

為楊瓊瓔站台助講　王惠美激喊：又沒殺人放火為什麼要罷免？

相挺罷團！民進黨女力集結竹山　痛批游顥無視地方需求推爭議法案

文總「TAIWAN PLUS台日新風」大阪登場　4小時湧破萬人次

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

關稅疊加4月早講過！議員曝政府發言「缺了這一句」：需要有力訊息

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：或將吳思瑤接總召

批民進黨早知疊加關稅卻無作為　游淑慧舉日本為例：罪加一等

揪經部關稅報告「沒搞清楚疊加問題」　許宇甄：綠卻無恥質疑外界

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

為楊瓊瓔站台助講　王惠美激喊：又沒殺人放火為什麼要罷免？

相挺罷團！民進黨女力集結竹山　痛批游顥無視地方需求推爭議法案

文總「TAIWAN PLUS台日新風」大阪登場　4小時湧破萬人次

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

關稅疊加4月早講過！議員曝政府發言「缺了這一句」：需要有力訊息

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

快訊／14:03花蓮發生有感地震

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

《全明星》男星宣布離開台灣！　攜愛妻從零開始「思考2天果斷衝了」

華語女歌手第一人！　劉若英耗資6000萬新疆開唱：非常緊張

C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

三振巨人首輪大物！響尾蛇黃仲翔5局8K2連勝　洋基林台加高A首打點

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

快訊／澎湖男騎機車載妻「兒子抱中間」車禍！5月大兒死亡

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：或將吳思瑤接總召

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

政治熱門新聞

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

藍委持雲豹股票　賴品妤酸：為何花錢養我

國軍懲罰新規　士兵罰站一天最多2小時

關稅疊加4月講過！議員曝政府缺了這一句

台美關稅20+N%　張善政列3大敗筆批中央像鴕鳥

快儲水！台北萬華、松山、中山、內湖　9日起每天將停水6小時

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

便宜核電必有人付出成本　林子倫：核廢料風險轉嫁下一代不符世代正義

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

全球111座核電廠運轉逾40年　翁曉玲：核電穩定便宜不該棄之不用

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

更多熱門

相關新聞

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

民進黨立委王義川今（10日）到南投名間鄉進行「憨川去兜位」直播，國民黨立委游顥表示，希望大家跟著抵禦關稅對產業的衝擊，然今天又下來搞大罷免，說三道四，怎麼說的跟做的不一樣？「我請王義川委員，王義川麥擱來啊啦」，趕快跟台中市長盧秀燕道歉，「不要來這邊蹭我啦」。

關稅疊加4月講過！議員曝政府缺了這一句

關稅疊加4月講過！議員曝政府缺了這一句

包括台灣！傳美曾打算施壓多國增軍購

包括台灣！傳美曾打算施壓多國增軍購

川普中計？歐盟貿易協議「藏1高招」

川普中計？歐盟貿易協議「藏1高招」

川普普丁會面前夕　歐烏施壓拒「割讓領土」當交換條件

川普普丁會面前夕　歐烏施壓拒「割讓領土」當交換條件

關鍵字：

許宇甄經濟部關稅川普

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面