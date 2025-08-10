揪經部關稅報告「沒搞清楚疊加問題」　許宇甄：綠卻無恥質疑外界

▲國民黨立委許宇甄。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對經濟部8月1日釋出的「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」報告，國民黨立委許宇甄今（10日）表示，經濟部竟在關稅數據的最關鍵之處「選擇性失明」，不僅未註明歐盟、日本的15%關稅是不用疊加的數字，也未說明台灣的20%關稅還需要疊加基礎關稅，卻直接以15%對20%作表面比較，這等於把兩種完全不同的計算方式硬湊在同一份報告裡混淆視聽。

許宇甄說，換句話說，經濟部自己都沒搞清楚疊加的問題，賴政府、民進黨卻還厚顏無恥的質疑外界批評，更荒謬的是，一些領政府高額補助的單位，也跟著出來幫忙洗地。如今賴政府因對美談判談崩被戳破，卻上演「見笑轉生氣」，把氣撒在監督者和國人身上。

許宇甄指出，該份官方報告以20%對等關稅進行衝擊評估，卻未將基礎關稅疊加部分納入，形同把真實衝擊的疊加關稅直接隱藏。以2024年產值估算，扣件1540億元、工具機995億元、水五金566億元、手工具830億元、汽車零組件2946億元、塑膠製品3991億元、模具575億元、紡織3431億元，整體衝擊幅度3%至10%，影響高達3萬家廠商。這還是在「低估」未疊加的情況下的數字，若加上疊加關稅與匯率升值，損失恐怕會倍增。

許宇甄說，近期台幣對美元升值幅度已高於日韓，對出口企業而言，這意味著本就不多的價格優勢被快速吞蝕。再加上比日韓高5%的對等關稅、基礎關稅，以及全球需求疲軟，台灣企業幾乎是被捆上鎖鏈推入暴風雨中的大海，四面八方都是殺傷力十足的貿易衝擊波。這種局面，在國際貿易戰中堪稱是多重殺傷力，其他國家都在拚命加固船體，而賴政府卻在甲板上悠閒喝茶，假裝風平浪靜。

許宇甄批評，一個連基本事實都不敢正面承認的政府，如何贏得企業與民眾的信任？一個在談判桌上屢屢失分的政府，又有何資格保護國家的經濟命脈？總統賴清德的執政邏輯，是將政治算計凌駕於全民利益之上，把對美談判當作政績表演秀，而非攸關台灣產業存亡的生死戰。結果，不僅讓台灣在全球供應鏈重組中被邊緣化，更讓經濟陷入可能的連鎖性衰退。

許宇甄強調，民進黨昔日高喊對外談判要「公開透明」，如今卻連真相都要遮遮掩掩；面對外界質疑，甚至將之視為政治攻擊。賴政府面對關稅衝擊不僅漏洞百出、反應遲緩，更顯示出嚴重缺乏擔當，暴露領導核心出了問題。賴清德應立即親自出面承擔責任，別再拿保密協定當擋箭牌，應向國人公開關稅談判全貌與未來應對方案。若能力不足，就應放下身段，讓朝野、產業與全民共同出力，才是負責任的國家領導人。