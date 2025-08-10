川普中計了？歐盟貿易協議「藏1高招」　學者：布魯塞爾在竊笑

▲川普與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen）宣布達成貿易協議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》報導，歐盟與川普政府達成貿易協議，表面上向美國大幅讓步，實際上卻是採取「避重就輕」戰術，在談成15%關稅的同時，未付出太過高昂的代價，還保護了具有政治意義的牛肉與雞肉等敏感農產品，其中最佳例證就是「龍蝦」產業，更讓學者直呼「布魯塞爾肯定在竊笑」。

根據貿易協議，雖然歐盟承諾3年內採購7500億美元的美國能源，並且承諾對美投資數千億美元，但能源採購金額已包含現有進口量及預期增購，採購與投資額度也只是估計值，實際上取決於歐洲私人企業，並非強制性義務。

此外，歐盟也決定延續「美國龍蝦零關稅政策」。龍蝦產業在美國具有政治意義，這個以緬因州為中心的產業，不僅是當地人的驕傲，也在國會享有強大支持。不過，龍蝦產業在歐洲的經濟重要性與政治敏感度都比較低，儘管那裡也是龍蝦重要市場之一，但過去依據雙邊自由貿易協議，主要都是從加拿大進口這種海鮮。

▼龍蝦在歐洲的經濟重要性與政治敏感度都較低。（示意圖／CFP）



值得注意的是，在零關稅進口美國龍蝦之際，歐盟拒絕了改變其他食物法規，放行更多美國牛肉與雞肉進口的要求，而在歐盟各地，牛雞產業都是遠遠更具政治爆炸性的議題。

歐洲官員已經表明，這個設定是有意為之。一名歐洲官員5日向記者透露，雖然該聯盟將延長對美國龍蝦零關稅的政策，並且取消野牛（bison）肉的貿易壁壘，但不會改變其他政策，放行更多美牛。

喬治城大學（Georgetown University）教授布許（Marc Busch）直言，「現在布魯塞爾肯定在獨自竊笑。」他指出，歐盟未同意修改禁止特定美國牛肉與雞肉進口的關鍵衛生法規，這個做法還可以用來阻擋更具政治重要性的農產品進口。

不過，歐盟在協議中仍有損失。除了大約70%對美出口商品面臨15%關稅，遠高於年初的個位數水準，也承諾將美國工業品及汽車關稅降至零，恐讓歐洲製造業面臨更大的競爭壓力。儘管歐盟談判代表宣稱已經避免了更糟糕的結果，但後續行動仍將至關重要。