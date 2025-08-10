關稅疊加4月早講過！議員曝政府發言「缺了這一句」：需要有力訊息

▲行政院政務委員楊珍妮。（圖／記者陳家祥攝）

記者曾筠淇／綜合報導

行政院經貿談判辦公室8日證實，美國對等關稅大多數國家都是採疊加方式計算關稅，因此台灣真正的關稅數字是原關稅加上20%。此事引起許多人不滿，行政院經貿談判辦公室則指出，行政院4月召開的記者會，早已說明過。對此，台北市議員苗博雅直言，「雖然經貿辦的資訊是對的，但沒有對應到人民的憂慮」。

對於對等關稅採疊加計算，經貿辦指出，行政院4月4日召開「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會時，在政委楊珍妮的的說明簡報中，就已經清楚說明，依據美方的行政命令，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。政府部會後續對外說明時，也有明確提供此資訊。

經貿辦重申，我方談判團隊持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，並一併討論供應鏈合作及232條款相關議題。

對此，苗博雅在臉書粉專發文表示，民眾因為關稅疊加的消息感到困惑，而政府回應的重點是「4月就已經公開透明講過了」，雖然經貿辦的資訊是對的，但卻沒有對應到人民的憂慮。苗博雅認為，「4月講過是疊加。但現在出現的最新消息是，日本說爭取到比照歐盟不疊加。民眾的想知道的是：台灣有沒有機會？」

苗博雅說，台美的談判還沒結束，參考其他國家的經驗，即便談判完成，川普政府的關稅政策仍說加就加，「即使如此，政府對社會溝通，即時的態度表達，仍必須明確清晰有力。」行政院應該清楚的告訴國人，「政府一直在全力爭取更好條件，包括爭取比照歐盟免除疊加關稅，會全力為台灣產業民生奮鬥」。

苗博雅直言，缺了這一句，人民的憂慮就會持續放大，「偏偏這一句，只有行政部門能講，其他人都不能代言。」苗博雅也說，經貿辦的新聞稿只有「我方談判團隊持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，並一併討論供應鏈合作及232條款相關議題。」雖然這是官僚系統表態的極限，但對感到憂心的民眾來說，是不夠的。

苗博雅最後也說，單純的政令宣導、官僚語言，沒辦法應對前所未有的變局，也難以凝聚人心，「越紛亂的時代，民眾越需要清晰、有力的訊息」。