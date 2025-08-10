　
川普普丁會面前夕　歐烏施壓拒「割讓領土」當交換條件

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁近期可能會面。（圖／路透）

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁將會面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

歐洲與烏克蘭正加強對美國施壓，要求在即將舉行的美俄領袖會談中，拒絕任何涉及烏克蘭割地換取和平的方案。此舉是在美國總統川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）即將於阿拉斯加會面前夕進行，外界關注美方是否會將「領土交換」納入和平談判議程。

路透報導，歐盟與烏克蘭官員週六在英國與美國方面進行協調，提出自身的和平構想，試圖影響會談方向。美國副總統范斯（JD Vance）在倫敦與歐烏官員會晤，向他們說明川普推動和平的計畫，但並未透露具體細節。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）強調，任何以領土交換作為和平條件的構想，烏方都無法接受，並重申必須由烏克蘭參與並主導與俄方的談判。他表示，犧牲國土只會鼓勵俄羅斯進一步擴張，無助於長遠和平與地區穩定。

據了解，川普先前曾暗示可能考慮「為雙方利益交換領土」的安排，作為結束戰爭的選項之一，但此構想已引發烏克蘭及歐洲盟友的強烈反彈。歐方官員警告，任何未包含烏克蘭立場的協議，恐在實質上削弱基輔的主權與安全保障。

川普與普丁的阿拉斯加會談將成為俄烏戰爭以來最受關注的高層直接接觸之一。外界關注，屆時美方是否會正面回應歐洲與烏克蘭的訴求，並提出符合各方利益且具可行性的和平藍圖。

08/08 全台詐欺最新數據

美國總統川普。俄羅斯總統普丁預計8月15日在阿拉斯加舉行會談。消息人士透露，白宮正在考慮同時邀請烏克蘭總統澤倫斯基參與。

