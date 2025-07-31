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緬甸宣布「解除全國緊急狀態」　預計12月大選

▲▼ 緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）

▲緬甸軍政府領導人敏昂萊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸軍政府31日宣布，將自8月1日起解除全國緊急狀態，預計於今年12月舉行大選，並成立由領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）所帶領的11人委員會，負責選舉相關事宜。

路透、法新社指出，這將是緬甸2021年政變引爆內戰之後，首次舉辦全國選舉，軍政府目前尚未公布確切選舉投票日期，但接下來敏昂萊將持續以代理總統的身分掌管國家，監督選舉進程。依據官媒的報導，敏昂萊在首都奈比多（Naypyidaw）發表演說時提到，「我們已結束第1章，現在正翻開第2章」，將努力確保所有合格選民都能投票。

軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）31日向媒體記者表示，緬甸之所以解除緊急狀態，就是為了讓國家能進行選舉，踏上多黨民主之路，「選舉會在6個月內舉行」。

不過反對派團體已宣告將全面抵制這次的選舉，國際觀察家普遍認為，這實質上淪為軍方鞏固權力的操作。分析人士預測，敏昂萊選後將繼續擔任總統或是武裝部隊總司令，鞏固權力，從而延長其作為實際上領導者的任期。

2021年2月，緬甸軍方推翻翁山蘇姬領導的文人政府，導致國家陷入內戰，至今造成數千人死亡。當時時任代理總統敏瑞宣布全國進入為期一年的緊急狀態，隨後多次延長全國緊急狀態。

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