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社會 社會焦點 保障人權

高雄博田醫院遭黑衣人夜襲！警改口重辦　漏夜逮16假保全

記者吳奕靖、吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市左營區博田國際醫院3日凌晨遭到20多名自稱保全的黑衣人闖入突襲，院內保全遭到壓制、資訊室設備遭毀損，行徑相當囂張，宛如黑幫攻佔據點。警方獲報到場處理後，卻將現行犯全部釋放，引發做法瑕疵質疑，事後警局長林炎田下令徹查，警方漏夜逮捕陳姓主嫌等16人到案，犯行重大者，將建請橋頭地檢署向法院聲請羈押。

▲醫院的資訊室整個被砸毀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黑衣人夜襲醫院，攻擊醫院聘請的保全。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事發在3日凌晨3點40分，左營分局接獲報案，指出博愛路上某家醫院發生聚眾糾紛，警方調派快打小組前往現場處理。警方調查，當時黑衣人佯裝成訪客或保全混入醫院，其中一人假借車輛拋錨，引誘保全人員離開中控室查看，其餘人員則趁亂控制中控與資訊室突襲，造成2名保全受傷。48歲阮姓女子、34歲阮姓男子則主張持有產權，表示帶著自聘保全前來要接管醫院設施。

警方抄登在場所有人資料後，請阮姓男子帶著自稱保全人員的離開院區，並聯繫醫院阮姓女負責人、謝姓院長到場協調。院方清查，有3支對講機遭破壞、1台密錄器遺失，資訊室內2台筆電不翼而飛，公司財損嚴重，現場滿目瘡痍。事後阮姓女負責人到派出所對滋事的姐弟提告竊盜、侵入住宅、毀損等刑事告訴。

▲醫院的資訊室整個被砸毀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲醫院資訊室被砸毀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

院方人員起初對於警方處理態度有所怨言，直言這起突襲行動宛如黑幫攻佔據點，而處理員警僅以口角衝突帶過，未立即驅離入侵者，還將對中控人員施壓、疑涉妨害自由的現行犯全部釋放，甚至將可能涉及強盜、妨害自由、組織犯罪等重罪轉列侵入住宅與民事爭議處理，形同縱放違法行為。且對方並不是首次滋擾醫院，院方多次報警，警方卻未積極介入，導致對方態度越來越囂張，讓人難以接受。

▲林炎田來到中控室查看監視器，左營分局長謝承甫在旁 。（圖／民眾提供）

▲警察局長林炎田下令徹查。（圖／民眾提供）

衛生局則強調，「醫療暴力零容忍」不是口號，而是法律底線，該院為合法設立醫療機構，兩造如有民事爭議應循司法解決，不得妨礙醫療業務，影響病人安全。根據《醫療法》第24條明確指出：「為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法方法，妨礙醫療業務之執行。違反規定者，警察機關應排除或制止之；如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。」

另外，有關醫院設備損毀情節，衛生局也認定已違反醫療法第24條，將依同法第106條規定裁罰新臺幣3萬元以上、5萬元以下罰鍰，並要求警方調查處置，保障醫療秩序與院內安全。

▲警方漏夜逮補16名滋事黑衣人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方漏夜逮捕16名滋事黑衣人。（圖／記者許宥孺翻攝）

警察局長林炎田昨晚重回現場釐清這起事發經過，下令專案小組重新徹查，並報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。專案小組根據先前抄登資料，連夜找出陳姓主嫌及涉案人共16人到案，並持續追緝其他共犯，根據警方了解，這些黑衣人是偽冒保全公司，公司營登則是「xxxx國際安全顧問公司」。

▲警方今召開記者會，表示逮補16名假保全。（圖／記者吳世龍攝）

▲警方今召開記者會，表示逮捕16名假保全。（圖／記者吳世龍攝）

警方今日召開記者會，改口表示全案以涉嫌違反組織犯罪條例、妨害自由等罪名，移送橋頭地檢署偵辦；首謀及犯行重大者，警方將建請橋頭地檢署向法院聲押。警方雖強調，因現場有查抄身分，後續調閱監視器時才可以迅速比對犯嫌，不過這似乎也間接承認起初辦案手法有疏失。

據悉，陳姓主嫌曾是醫院前員工，與滋事的阮姓女子疑有私人往來，警方不排除兩人共謀，目前已查扣到相關證物，「證據到哪裡就辦到哪裡。」

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