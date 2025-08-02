美西野火狂燒！驚現危險「火積雲」　猶他州宣布30天緊急狀態

▲ 門羅峽谷火勢目前約僅5%取得控制。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國西部兩場大型野火持續肆虐，其中亞利桑納州大峽谷（Grand Canyon）北緣的巨型野火已燒毀逾424平方公里土地，成為目前美國本土最大野火，甚至形成「火積雲」（Fire Clouds）現象；猶他州門羅市的野火也遲遲未能撲滅，州長已宣布為期30天的緊急狀態。

根據《美聯社》，亞利桑納州「龍布拉沃大火」（Dragon Bravo Fire）7月4日由閃電引發，目前僅控制9%，已躋身該州史上十大野火。火場範圍相當於從紐約市到華盛頓特區的距離，著名的大峽谷旅館及周邊歷史建築群慘遭焚毀，迫使大峽谷北緣本季提前關閉。

而猶他州「門羅峽谷大火」（Monroe Canyon Fire）於7月13日爆發，至今延燒194平方公里，控制率僅11%。州長考克斯（Spencer Cox）30日頒布為期30天的緊急狀態令，動員所有州政府資源對抗史上最嚴重火災季，並授權部署國民警衛隊。多個城鎮已發布撤離令，12根電線桿被燒毀導致大範圍停電。

令專家憂心的是，兩場野火都產生危險的「火積雲」現象。消防資訊官詹寧斯（Lisa Jennings）說明，「當這些雲層升至足夠高度時，會產生下沉氣流，火勢可能瞬間擴散，對地面消防人員極其危險。」亞利桑納火場上空的火積雲已連續7天出現，高度達2萬5000英呎。

更可怕的是，猶他州還出現被NASA稱為「噴火龍雲」的火積雨雲（pyrocumulonimbus cloud），本周形成的火龍捲風速高達每小時122英里，迫使多組消防隊伍緊急撤退。猶他大學大氣科學家馬力亞（Derek Mallia）解釋，隨著氣候變遷導致火災季延長和極端乾旱，這類危險雲層可能更頻繁出現。

目前兩州都面臨極度乾燥的嚴峻氣候條件，濕度降至個位數，加上時速35英里的強風助長，火勢控制工作異常艱難。