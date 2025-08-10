　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

真空包裝雞胸肉「適合1種菌生長」　內行勸別冷吃：中毒者無法吞嚥

▲▼微波爐。（圖／記者許敏溶攝）

▲蔡正亮指出，真空包裝的雞胸肉還是加熱吃才更有保障。（示意圖／記者許敏溶攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「加熱後再吃，就大幅減少肉毒桿菌中毒的風險。」營養師蔡正亮發文勸世，喊話喜歡「冷著吃」超商雞胸肉的朋友，現在運動風潮、低GI飲食崛起，很多人都會買真空包裝的雞胸肉，但肉毒桿菌的特性是「不愛空氣，不耐酸，但卻怕熱」，即便超商賣的雞胸肉已經煮熟、冷藏條件也好，但最好還是加熱再食用才更有保障。

蔡正亮在臉書粉專「蔡正亮營養師專欄教室」上發文表示，走進超商，通常都能看見架上有各種口味的雞胸肉，隨著運動風潮、低GI飲食崛起，這些能夠迅速帶著走的雞胸肉包成了一大市場，很多人也認為，雞胸肉都是真空包裝，「絕對是最安全的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡正亮透露，友人A每次爬山，都會帶著一包雞胸肉，但對方居然是吃不加熱的雞胸肉包。友人A說，「我知道加熱後比較好吃，但我覺得加熱後沒有立刻吃完，會壞掉，所以乾脆我就冷著吃。真空包裝不是最安全的嗎？而且包裝上面也說，打開即可食用」。

蔡正亮說，友人A其實說對一半，真空包裝不僅可以保存肉品的品質，隔絕空氣與外物入侵，還可以減少細菌入侵，但不怕一萬，只怕萬一。他抓起地上的沙和土壤，告訴友人A，「有一種廣泛存在自然界的菌，叫『肉毒桿菌』，這塊土壤也許就藏著這些菌種」。

蔡正亮進一步說明，肉毒桿菌的特性是「不愛空氣，不耐酸，但卻怕熱」，即便真空包裝的雞胸肉上，寫著「打開後即可食用」，但只要食品業者在加工過程中有稍微疏忽，就可能有潛藏風險，「當然，我們也相信台灣的食品業者，在風險的管控上面會把關得好。選擇信用良好的大廠，也是一個保障安全的方法」。

▲▼雞胸肉,生菜,健康餐,養生餐,減肥。（圖／翻攝自pixabay）

▲很多人都會特地買雞胸肉來吃。（示意圖／取自Pixabay）

只是蔡正亮也認為，自保才是王道，「肉毒桿菌會產生休眠的孢子，以躲過外界的攻擊，更容易在真空包裝食品裡。特別是低酸性的食品，如肉品、醃漬蔬菜。」蔡正亮列出2大風險因子，「第一，真空肉品，低酸性，pH通常大於5，適合肉毒桿菌生長。第二，真空包裝不含氧氣，無氧狀態下，正中下懷，肉毒桿菌更可易存活」。

因此，即便超商賣的雞胸肉包已經煮熟，也放在冷藏櫃，但蔡正亮提醒，食用之前最好還是經過加熱再食用，這樣才能更有保障。他也說，「我真的不是開玩笑，肉毒桿菌產生的毒素是神經毒素，遠比其他的有害菌，大腸桿菌、沙門桿菌，都要危險幾十倍。神經毒素，可以麻痺神經，使肌肉喪失功能，中毒者無法吞嚥，甚至呼吸功能都有影響，危及生命安全」。

蔡正亮最後也說，「真空包裝肉品，低酸性+無氧狀態，是幫助肉毒桿菌生存的極大條件」，還好肉毒桿菌產生的毒素不耐熱，加熱後都能被破壞，因此「習慣冷著吃的朋友們，多一道加熱，多一層安全。」只要按個微波加熱，加熱後再吃，就能大幅降低肉毒桿菌中毒的風險。

蔡正亮也在留言處補充，「真空包裝的低酸性食品，建議加熱100度，至少10分鐘。因此家庭自製的醃菜、醃肉、香腸、魚類、海鮮及真空包裝食品，最好食用前先煮沸，才能降低中毒風險」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女內診喊痛！婦產醫回「性生活都這種感覺」　下場曝
第二個墾丁！　YTR飛1地旅遊驚「街上80%台灣人」
蕭亞軒暴瘦！大腿比手臂細　粉絲：連骨頭都看得見
罕見！兄妹爭亡父火化還是土葬　遺體遭「假處分」
快訊／7縣市高溫警示　上看36度
「把我女兒的舌頭咽喉還我」！雙屍驗屍後驚少了器官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妻突倒地亡！失智教授呆問「她是誰」　見「臨終筆記」淚崩了

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

第二個墾丁！飛1地旅遊「街上80%台灣人」　一票點頭：遇到老同學

快訊／7縣市高溫警示　上看36度

國中生回家驚見陌生女詭坐客廳...下秒急逃跑！網疑不單純：問爸爸

真空包裝雞胸肉「適合1種菌生長」　內行勸別冷吃：中毒者無法吞嚥

虎航曾開航飛中國！旅遊達人曬票根「這條線穩死」：飛1年就收了

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動：彼此尊重

保時捷業務「逆向超車」被停職了！公司聲明稿曝光

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

妻突倒地亡！失智教授呆問「她是誰」　見「臨終筆記」淚崩了

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

第二個墾丁！飛1地旅遊「街上80%台灣人」　一票點頭：遇到老同學

快訊／7縣市高溫警示　上看36度

國中生回家驚見陌生女詭坐客廳...下秒急逃跑！網疑不單純：問爸爸

真空包裝雞胸肉「適合1種菌生長」　內行勸別冷吃：中毒者無法吞嚥

虎航曾開航飛中國！旅遊達人曬票根「這條線穩死」：飛1年就收了

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動：彼此尊重

保時捷業務「逆向超車」被停職了！公司聲明稿曝光

妻突倒地亡！失智教授呆問「她是誰」　見「臨終筆記」淚崩了

獨／高雄十全停車之亂！老闆自稱警友闖派出所咆哮　他提7質疑

女「追球」滑跤傷腳踝　鹿野警化身護送員助搭接駁車

陳奕迅罹焦慮症　醫揭「7大症狀」：會假裝是身體病

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

北市貨車司機無照挨罰　竟嗆警「沒錢啦！你開槍打我！」

第二個墾丁！飛1地旅遊「街上80%台灣人」　一票點頭：遇到老同學

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

李燕自創品牌7年…久違回歸螢光幕　「想到已逝父」錄影現場淚崩

Ilisin no Fakong獲國家重要民俗授證　列第6項原住民族重要民俗

【暗藏玄機？】原來文公尺可以這樣用！師傅親自解答

生活熱門新聞

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

雞腿咬起來怪怪！他見驚悚一幕帶妻掛急診

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

楊柳侵襲率增至62%　防2天強風豪雨

小鋼炮楊柳登陸機率大增　可能發海陸警報

男「肝炎變肝癌」揍醫生　台大醫院發聲

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

YTR情侶檔「找蔬食」結婚了！相愛10年嫁給初戀

更多熱門

相關新聞

渣男騙正妹　扮竹聯幫：不買點數就殺全家

渣男騙正妹　扮竹聯幫：不買點數就殺全家

彰化一名25歲正妹2週前在網路認識一名自稱「豬頭」的男子，每日以老公老婆互稱，讓她誤以為遇到真愛，但對方要求她購買遊戲點數才能見面，甚至搬出「竹聯戰堂」出言恐嚇，並威脅她徵信社已經查到她住家，若不從將對其家人不利。女子嚇得前往超商購買6萬元點數，所幸店員察覺異狀及時報警，才成功阻止詐騙。

喝牛奶易長痘痘？營養師給答案了

喝牛奶易長痘痘？營養師給答案了

詹智能當街慘死今解剖　後膝中刀竟奪命

詹智能當街慘死今解剖　後膝中刀竟奪命

陪同伏殺詹智能　佛珠男複訊請回

陪同伏殺詹智能　佛珠男複訊請回

伏殺詹智能「共犯佛珠男」移送中檢

伏殺詹智能「共犯佛珠男」移送中檢

關鍵字：

雞胸肉真空真空包裝超商加熱微波營養師蔡正亮

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面