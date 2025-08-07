詹智能命案解剖！身中4刀「後膝被刺竟奪命」　家屬撐黑傘到場

▲詹妻及1名男性親屬在犯保協會人員以黑傘保護下到場協助相驗。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

「Mugen無限夢想」公司實際負責人詹智能4日上午於台中市豐原區某超商遭殺害，兇嫌黃姓男子案後攜帶兇刀向警方投案，檢方複訊後依殺人罪向法院聲押禁見獲准，另名同伴康姓男子列為證人請回。台中地檢署檢察官今（7）日會同法醫進行解剖，初步發現左手、腳多處刀傷，至少4刀，致命傷為膕窩（膝蓋後側）傷勢傷及動脈，導致出血性休克死亡，確切死因仍以法醫研究所鑑定報告為準。

今天下午2時許台中地檢署檢察官黃鈺雯率法醫至台中崇德殯儀館進行解剖，解剖過程逾1個小時，針對相驗結果，黃受訪表示，今日是進行相驗解剖以確認確切死因，但真正結果仍須等待解剖報告出爐。

▲台中地檢署檢察官黃鈺雯率。（圖／記者白珈陽攝）



到場協助相驗程序的是詹妻及1名男性親屬，2人在犯保協會人員以黑傘保護下到場，疑因情緒激動，透過犯保人員向媒體婉拒受訪，並於結束後快速離去。

本案發生在4日上午10時許，詹智能（57歲）於台中市豐原區南陽路某超商，遭到黃男（41歲）持西瓜刀一陣亂砍，警消獲報立即前往現場，並將詹送往豐原醫院急救，但不幸宣告不治。

據查，當時與黃男一同前往超商附近等待的還有1名康姓男子（53歲），黃男行兇後駕車逃離現場，康男則被丟包現場並徒步逃逸；不久後黃男疑自認難逃法網，帶著沾滿鮮血的西瓜刀前往台中第二警分局永興派出所投案，豐原警分局獲報遂將黃男帶回調查，而康男則在事後遭警方查緝到案。

警方偵訊後依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦，台中地檢署複訊後向台中地院聲押禁見，法院裁准；康男在警詢後同樣以殺人罪嫌移送，不過檢方將他列為證人並請回。