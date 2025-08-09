「豬頭男」網路騙正妹　扮竹聯戰堂嗆：不買點數就殺你全家

▲彰化1名正妹網戀「豬頭」男被威脅要買6萬元點數。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名25歲正妹2週前在網路認識一名自稱「豬頭」的男子，每日以老公老婆互稱，讓她誤以為遇到真愛，但對方要求她購買遊戲點數才能見面，甚至搬出「竹聯戰堂」出言恐嚇，並威脅她徵信社已經查到她住家，若不從將對其家人不利。女子嚇得前往超商購買6萬元點數，所幸店員察覺異狀及時報警，才成功阻止詐騙。

警方初步調查，該女子透過社交軟體結識「豬頭男」，對方以溫柔攻勢迅速取得她的信任，每天噓寒問暖，讓女子誤以為找到真命天子。然而，當女子提出見面要求時，男子卻聲稱必須先購買6萬元遊戲點數作為「誠意證明」，並威脅若不照做，將透過徵信社查出她的住址，甚至搬出「竹聯戰堂」名號恐嚇。

根據雙方對話紀錄，男子囂張寫道「幹X娘，你不要覺得很好玩，如果你要玩我一定陪你玩，愛玩就玩大條一點。不廢掉你的話我不是豬頭！大家試看看！竹聯戰堂。」此外，男子還聲稱已掌握女子個資，威脅將派「吸毒人員和持槍人員」上門，讓女子心生畏懼，只好聽從指示前往超商購買點數。

女子在超商邊聽電話，邊慌張地要求購買6萬元遊戲點數，店員見她神情異常，懷疑遭遇詐騙，立即暗中通報警方並藉故拖延時間。員警趕抵現場後，女子才一臉慌張道出實情。

警方檢視對話紀錄後，當場揭穿這是典型的「假交友真詐財」手法，並耐心解釋詐團慣用伎倆。女子這才恍然大悟，刪除對方聯絡方式，並在警方協助下封鎖詐騙帳號，成功保住血汗錢。

