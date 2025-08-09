　
社會 社會焦點 保障人權

「豬頭男」網路騙正妹　扮竹聯戰堂嗆：不買點數就殺你全家

▲彰化1名正妹網戀「豬頭」男被威脅要買6萬元點數。（圖／警方提供）

▲彰化1名正妹網戀「豬頭」男被威脅要買6萬元點數。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名25歲正妹2週前在網路認識一名自稱「豬頭」的男子，每日以老公老婆互稱，讓她誤以為遇到真愛，但對方要求她購買遊戲點數才能見面，甚至搬出「竹聯戰堂」出言恐嚇，並威脅她徵信社已經查到她住家，若不從將對其家人不利。女子嚇得前往超商購買6萬元點數，所幸店員察覺異狀及時報警，才成功阻止詐騙。

警方初步調查，該女子透過社交軟體結識「豬頭男」，對方以溫柔攻勢迅速取得她的信任，每天噓寒問暖，讓女子誤以為找到真命天子。然而，當女子提出見面要求時，男子卻聲稱必須先購買6萬元遊戲點數作為「誠意證明」，並威脅若不照做，將透過徵信社查出她的住址，甚至搬出「竹聯戰堂」名號恐嚇。

▲彰化1名正妹網戀「豬頭」男被威脅要買6萬元點數。（圖／警方提供）

▲彰化1名正妹被威脅要買6萬元點數。（圖／警方提供）

根據雙方對話紀錄，男子囂張寫道「幹X娘，你不要覺得很好玩，如果你要玩我一定陪你玩，愛玩就玩大條一點。不廢掉你的話我不是豬頭！大家試看看！竹聯戰堂。」此外，男子還聲稱已掌握女子個資，威脅將派「吸毒人員和持槍人員」上門，讓女子心生畏懼，只好聽從指示前往超商購買點數。

女子在超商邊聽電話，邊慌張地要求購買6萬元遊戲點數，店員見她神情異常，懷疑遭遇詐騙，立即暗中通報警方並藉故拖延時間。員警趕抵現場後，女子才一臉慌張道出實情。

警方檢視對話紀錄後，當場揭穿這是典型的「假交友真詐財」手法，並耐心解釋詐團慣用伎倆。女子這才恍然大悟，刪除對方聯絡方式，並在警方協助下封鎖詐騙帳號，成功保住血汗錢。

▲彰化1名正妹網戀「豬頭」男被威脅要買6萬元點數。（圖／警方提供）

▲彰化1名正妹網戀「豬頭」男。（圖／警方提供）

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關稅疊加20%重創　台中業者悲觀：不接等死接了找死
鬼滅上映首日遭盜錄！母女偷拍　影城出手了
Joeman徵才薪資5萬、保證年薪14個月掀熱議　牛排曾開價
等了2163天　鄧愷威大聯盟首勝！台灣投手上一次是他
車震過猛墜崖！　情侶全裸拋飛慘死
快訊／鄧愷威奪大聯盟生涯首勝！
關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

妻偷吃保險員夫求償　錄音內容僅普級敗訴

妻偷吃保險員夫求償　錄音內容僅普級敗訴

彰化1名人夫發現妻子與保險員小王有婚外情，綠光罩頂氣炸了，拿著醫院憂鬱症就診證明及關鍵錄音，向法院提出求償50萬元精神賠償，但法院審理後認為對話錄音「我跟你結束也跟他結束」，無法證明兩人有婚外情行為，證據不足，敗人夫敗訴，全案確定。

險賠千萬房產！ 警+地政聯手識破阻詐

險賠千萬房產！ 警+地政聯手識破阻詐

車手騙237萬只賠6千　還嫌量刑太重

車手騙237萬只賠6千　還嫌量刑太重

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

彰化自小客拋錨瞬間起火　駕駛跳車逃生

彰化自小客拋錨瞬間起火　駕駛跳車逃生

彰化豬頭竹聯戰堂點數詐騙超商

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

Joeman徵才給5萬掀熱議　他曾開價9萬

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

