陪同伏殺詹智能！佛珠男殺人罪移送　檢複訊後改列證人請回

▲台中超商命案陪同黃嫌到場的康男，昨夜被依殺人罪送辦，但檢方僅列為證人請回。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區發生超商殺人案件，啦啦隊老闆詹智能遭黃姓男子持刀殺害，黃收押禁見，警方昨日北上將陪同黃男到場的康男帶案說明，詢後依殺人罪嫌移送複訊，但檢方漏夜偵訊後，僅將康男列為證人，偵訊後請回。

回顧案情，豐原警分局4日上午獲報，稱南陽路上一間超商發生殺人案件，結果死者竟是無限夢想經紀公司總經理詹智能，而兇嫌黃男當時駕車逃逸，車上疑似為共犯之康男則被丟包在現場。黃男一路駕車往南，約過半小時後，行經台中市北區時，自行到永興派出所投案。

據了解，黃男原本想逃亡，但思考後，覺得「也跑不掉」，正巧經過永興派出所，便走進去投案，整個過程相當平靜。黃男與詹智能雙方疑已認識，但先前並未發生過衝突。

黃男進入派出所時，手上提著一袋物品，裡頭就是兇器西瓜刀，上頭沾染鮮血，並神情冷靜地跟值班員警說「我砍人要自首」，員警一聽，再查看刀上沾滿鮮血，立刻要黃男到嫌犯戒護區。黃男情緒穩定，永興所員警立刻向豐原警方查證，確認有此事，便請豐原分局前來帶人。

據了解，黃男是台北人，昨日案發前，在超商外猶豫許久，又疑似要等候超商內人潮離去，拿出從家中取得的西瓜刀，上前就是猛砍，一旁陪同的康男，僅是站在一旁，隨後又被黃男丟包，警方昨日早9點多北上康男台北萬華住處，康男昨下午被帶回警局，手戴2條佛珠、頭戴鴨舌帽到案，不發一語。

至於犯案動機，外傳兇嫌黃男是為了女友遭詹性騷行兇，但黃說詞反覆，警方仍在查證，檢警並未傳人到案。