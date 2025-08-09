馮明珠捲不倫戀及醫療爭議　小港醫院4點聲明曝「副院長身心重創」

▲小港醫院發出4點聲明，指失真報導導致人格抹滅，使副院長馮明珠身心受創。（圖／記者許宥孺攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市立小港醫院副院長馮明珠近期捲入不倫戀及美容療程爭議，小港醫院9日發聲明表示，馮副院長僅以病人身份接受醫療美容處置，外傳所謂無病歷登錄、私自使用麻醉藥物、逼醫師違法處置或未繳費等均屬不實傳言，相關失真報導引發的輿論批評與人格抹滅，已對當事人造成嚴重身心傷害。

小港醫院在聲明中指出，近期部分媒體與網路社群在報導「副院長接受美容療程」事件時，內容與事實並不相符，易造成社會大眾誤解。為防止錯誤訊息持續擴散，特此發出4點澄清：

一、「過程未經手術照會、無病歷登錄，還私自用麻醉藥物」：醫療處置有病歷記錄，並於處置前照會麻醉醫師，說明麻醉風險，在病人簽署同意書後執行。麻醉作業全程由具專科資格之麻醉醫師施行，並記載麻醉藥物使用過程，並非私自使用麻藥。

二、「逼醫師違法處置」：該療程經醫病雙方溝通與評估說明後進行，所有醫療決策與處置均由醫療團隊依專業判斷執行，副院長並無施壓或指示醫師等行為，亦未曾有醫師因本案辭職，相關傳言與實情明顯不符。

三、「整項處置並未收費」：依規定完成收費程序，並非免費或規避收費。外界所稱「未收費」並不符合事實，容易造成誤導。



四、高雄市政府衛生局針對本院行政作業之調查，已完成相關裁處，本院將依衛生局建議進行後續改善事宜，並持續強化內部流程與管理機制。

小港醫院表示，馮副院長在本案中，僅以病人身份接受醫療美容處置。多年來，全心投入醫療服務與公共事務，長期為本院與社會奉獻所學。然過去一個月間，因失真報導引發的輿論批評與人格抹滅，已使當事人承受巨大且持續的壓力，並對其身心造成嚴重傷害。

小港醫院強調，醫療制度的檢討與優化本應著眼於系統本身，而非情緒歸咎於個別病人。院方除全力配合主管機關查核，亦進行相關檢討。懇請社會各界回歸理性，尊重每一位本院員工身為病人的基本權益。