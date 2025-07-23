不倫吻戲太高清！偷吃CEO控Coldplay侵權？　律師曝：告了更難看

▲Coldplay演唱會抓包不倫戀。（圖／翻攝自微博、網站）



記者張方瑀／綜合報導

Coldplay演唱會上的「親吻鏡頭」事件持續延燒，Astronomer公司前執行長拜倫與公司人資主管被拍到在場邊親密互動後，遭主唱克里斯馬汀在台上調侃「他們要嘛就是在外偷情，要嘛就是很害羞」，引爆網路熱議。外界關心拜倫是否能以「誹謗」提告Coldplay，但多名法律專家分析後認為，幾乎不可能成立。

MSD律師事務所（MSD Lawyers）律師卡姆隆（Camron Dowlatshahi）接受Page Six訪問指出，若拜倫（Andy Byron）想告誹謗，必須證明「根本沒有外遇」並且克里斯馬汀（Chris Martin）是明知不實仍惡意發言，「但目前看來條件一個都不符合，任何指控都只是無的放矢。」

KHIKS事務所律師賽利（Ray Seilie）也同意此看法，表示拜倫提起訴訟唯一會達成的目的，就是讓他的不檢點行為在新聞中停留更長時間，「拜倫對酷玩樂團提出有效索賠的可能性微乎其微。」

至於外界關注的「雙方同意錄音法」（two-party consent law），專家也指出拜倫身處公開場合，買票時也已放棄隱私相關權利，根本沒有法律依據。卡姆隆表示，「票務條款通常授權主辦單位使用觀眾影像，Coldplay在現場使用姓名或影像並不構成商業化利用。」

至於拍攝並上傳TikTok的葛蕾絲（Grace Springer），專家認為她僅發表個人觀點，沒有利用肖像營利，根本無從提告。