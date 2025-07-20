Coldplay抓出不倫戀！離婚律師揭「CEO資產50/50平分」　金額曝光

▲已婚CEO安迪拜倫與人資主管的不倫戀，意外在英國天團「酷玩樂團」的演唱會上曝光。（圖／翻攝自微博）



記者張方瑀／綜合報導

美國新創公司已婚CEO安迪拜倫（Andy Byron）與人資主管克莉斯汀．卡博特（Kristin Cabot）的不倫戀，意外在英國天團「酷玩樂團」（Coldplay）的演唱會上曝光。美國麻州的離婚律師表示，若安迪拜倫的妻子決心離婚，最多可能拿到3500萬美元（約台幣11億元）的贍養費。

根據《紐約郵報》報導，婚姻家事律師謝姆托布（Nancy Chemtob）指出，麻州規定結婚超過7年的夫妻，婚後累積的資產必須「 50/50平分」。

拜倫與妻子梅根．克里根（Megan Kerrigan）結婚多年，育有兩名孩子，若正式離婚，她可能拿到拜倫估計約2000萬至 7000萬美元（約新台幣6.5億至22.8億元）的一半。

拜倫已辭去他一手創立的 Astronomer公司職務，外界尚不清楚他的確切資產有多少，但Economic Times估算，他身家落在上述範圍內。至於人資主管克莉絲汀與丈夫安德魯．卡博特的結婚時間較短，狀況可能不同。

另一位律師康布斯（Jackie Combs）補充，雖然演唱會影片可以作為證據，但在麻州辦理離婚並不一定需要。不過，她也說，如果有任何「動用夫妻共同資金去支持外遇」的情況，那麼在離婚時分配財產的結果，可能會受到影響。