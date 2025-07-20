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Coldplay抓姦延燒！　Pornhub曝「辦公室性愛」搜尋量激增

▲▼Pornhub。（圖／達志影像／美聯社）

▲Pornhub與「外遇、辦公室偷情」相關的搜尋量在事件曝光後24小時內大幅上升。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國天團「酷玩樂團」（Coldplay）日前在美國波士頓舉辦演唱會時，爆出一段「偷吃鏡頭」醜聞，意外在網路掀起熱議。根據成人網站Pornhub公布的數據，與「外遇、辦公室偷情」相關的搜尋量在事件曝光後24小時內大幅上升。

根據《紐約郵報》報導，美國資料軟體新創公司Astronomer已婚CEO安迪．拜倫（Andy Byron）與人資主管克里斯汀．卡博特（Kristin Cabot），在演唱會上被Kiss Cam捕捉後尷尬躲避的畫面引發全球關注，被做成各種迷因、短片瘋傳。

▲▼Coldplay演唱會抓姦CEO不倫戀。（圖／翻攝自微博、網站）

▲Coldplay演唱會抓姦CEO不倫戀。（圖／翻攝自微博、網站）

成人網站Pornhub數據也顯示，關於「辦公室外遇」（office affair）搜尋量在事件發生後暴增18％，「辦公室性愛」（office sex）增加 21％；「被抓到偷吃」（caught cheating）上升 22％，「偷吃的老公」（cheating husband）飆高 29％，而「偷吃情侶（cheating couple）」則激增 31％。

《美聯社》報導，Astronomer於美國時間19日透過職場社群平台LinkedIn發表聲明，證實拜倫已辭去執行長職務。聲明指出，「Astronomer堅守自創立以來所秉持的價值與文化，也要求我們的領導階層在行為和責任上樹立標竿，而這方面近期未能達標。」

在拜倫請辭前，公司於前一日才宣布將其停職，並由董事會啟動正式調查程序。克里斯汀．卡博特目前則尚未做出公開回應。

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