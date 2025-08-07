立委質疑台師大一度輕放周台英　教長：可能認同她對學校有貢獻

▲教育部長鄭英耀（右）與台師大校長吳正己（左）到立法院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大爆發女足隊「抽血換學分」醜聞，已決議解聘教練周台英，4年內不得聘任為教師。但立委萬美玲質疑，為何台師大前後兩次決議懲處差這麼多，痛批學校未盡責。台師大校長吳正己承認未照顧好學生，教育部長鄭英耀則認為，一開始可能校教評會認為周台英對學校有貢獻，後來委員看到錄影帶與相關證據而改變決議。

立法院教文會今天邀請鄭英耀等人，針對「如何強化研究計畫之人體研究倫理把關機制，以保障人權，捍衛科研價值，並避免類似台師大女足抽血違反研究倫理之案件再次發生」進行專題報告並備質詢。

立委萬美玲在質詢時指出，台師大調查小組一開始建議解聘周台英教練，同時2年不得聘任為教師，但到校教評會時懲處卻變輕，後來被教育部退回，7月底決議才變成解聘周台英，4年內不得聘任為教師，「為何台師大前後兩次決議的懲處差這麼多？」她痛批校方沒有善盡監督責任，也輕忽這個案子。

台師大校長吳正己坦言，對此事件「心情沉重，沒有照顧好學生」，會發生此事，是教練和球員之間權力結構不對等，導致球員發生問題時無法反映到學校，其次則是研究人員素養要加強，校方在檢討之後，會加強溝通管道，提供學生反應管道。

教育部長鄭英耀則表示，一開始台師大校園霸凌調查小組建議是解聘周台英且2年不得聘為教師，但到了校教評會卻變輕，前後落差這麼大，不排斥是委員認同周台英對學校的貢獻，但後來可能是教評會委員看到相關錄影帶與證據，後來才改變決議。