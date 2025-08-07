　
社會 社會焦點 保障人權

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事　檢調查金流追藏鏡人

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲台積電內鬼案中，發現有工程師近日豪擲上億元購買2棟豪宅。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

從台積電離職後到日商設備大廠工作的陳姓工程師，勾結仍在台積電的前同事，大量翻拍2奈米製程機密。檢調出手後，將陳姓等3名工程師收押。而檢方查出，3人中有人最近豪擲上億元，買下新竹市兩棟豪宅，與資力顯不相符。檢方因此深入追查金流，要釐清本案背後是否仍有藏鏡人。

台灣高等檢察署智慧財產檢察分署於7月25日至28日陸續傳喚、拘提涉案的9名相關人士，經過偵訊後，檢方認為陳姓、吳姓、戈姓等3名工程師，疑似竊取台積電機密資料，向法院聲請羈押獲准。全案爆發後，因3人所竊取的機密攸關台灣高端半導體產業的核心技術，屬於《國家安全法》中規範的「國家核心關鍵技術」，引發高度重視。

這3名遭收押的工程師均為國內同一間頂尖大學畢業的學長、學弟，其中陳姓工程師在台積電工作資歷為8年，曾擔任過量測相關業務，需與研發、晶圓生產與採購部門合作；之後陳男也參與5奈米、3奈米等先進製程的缺陷改善工作。陳男2022年底被日商設備大廠延攬擔任高級行銷專員，負責台積電有關蝕刻設備相關服務。

陳男到日商工作後，疑似為了解決工作上的難題，開始透過關係找上仍留在台積電的吳姓、戈姓等工程師，要求他們利用遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。總計被捲入本案的工程師中，有3人是從事2奈米試產，另外6人是研發支援部門，最後包含陳男在內，共有3人遭到收押。

而近日內Threads社群平台流傳1張Line截圖，內容是遭收押的某位工程師在職場上高調炫耀「不缺錢」，還稱自己最近砸錢購買2棟豪宅，1棟4千餘萬，另一棟也差不多，總計花費近億元；其中4千餘萬的豪宅，自備款就需要3千萬元。該名工程師資歷並不久，但被爆料他最近常對外說「不缺錢」，也不太搭理上司、同事，經常準時上下班，最近「突然有錢到嚇到朋友、同事們」。

據了解，檢調單位也積極深入追查相關的金流，要釐清本案到底是否有幕後的商業間諜操作？或是單純的工程師見利忘義，出售商業機密。

