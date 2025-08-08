教育部啟動「台師大女足」心理支持專案　回溯10年內隊員可求助

▲教育部啟動台師大女足心理支持專案，回溯10年內隊員都可求助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學爆發女足隊「抽血換學分」醜聞，為協助參與研究計畫涉及霸凌事件的潛在當事人，教育部今（8日）宣布，委託諮商心理師公會全國聯合會（全聯會），啟動「台灣師大女足隊心理支持服務專案」，凡是105年至114年間曾任女足隊隊員，提供全面的心理健康服務。教育部強調，會確保當事人的姓名與資料保密。

台師大女足隊爆發抽血及霸凌案而引發舉國關注。台師大日前已決議解聘教練周台英，4年內不得聘任為教師。另本周跨部會專案小組將前往台師大、台北市立大學、台灣大學進行實地查核，而國科會查處111年至114年體育學門涉及血液樣本計畫共97件，將由衛福部和教育部進一步查核。

為了協助台師大女足隊受害學生，教育部今天宣布，委託諮商心理師公會全國聯合會（全聯會），啟動「台灣師大女足隊心理支持服務專案」，協助參與研究計畫涉及霸凌事件的潛在當事人。

教育部表示，隨著事件爆發，相關人員不僅面臨來自外界的關注與評論，甚至還遭遇警告與威脅，這些壓力與恐懼所造成的不安與創傷應得到有效處理，以免影響身心健康。教育部期待透過與全聯會合作，協助女足隊提供妥適的心理輔導服務，且專案將恪守保密原則，確保當事人的姓名與資料保密，讓每位求助者在安全與信任環境中得到專業協助。

教育部說明，全聯會會員皆由各直轄市、縣（市）諮商心理師公會經主管機關核准立案，為全國性專業團體組織，全聯會在接到教育部委託後，迅速研擬相關協助策略，並邀請具創傷復原、倫理與運動員諮商等專長的資深諮商心理師，為當事人提供安全、保密的心理諮商服務，陪伴與協助當事人讓他們不再孤獨面對創傷。

教育部指出，這個委託專案的目的在協助105年至114年間曾任女足隊隊員提供全面的心理健康服務。專案內容包括電話諮詢、追蹤關懷、心理諮商媒合以及精神醫療資源轉介等，為了便利當事人諮詢，獲得相關協助資訊，設有專線電話（0937-563-900）及官方LINE帳號（@582edxrx），需要者皆可透過上述管道，進行匿名諮詢，也可填寫申請表申請心理諮商服務。