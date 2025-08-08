　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教育部啟動「台師大女足」心理支持專案　回溯10年內隊員可求助

▲▼台師大校門，大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部啟動台師大女足心理支持專案，回溯10年內隊員都可求助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學爆發女足隊「抽血換學分」醜聞，為協助參與研究計畫涉及霸凌事件的潛在當事人，教育部今（8日）宣布，委託諮商心理師公會全國聯合會（全聯會），啟動「台灣師大女足隊心理支持服務專案」，凡是105年至114年間曾任女足隊隊員，提供全面的心理健康服務。教育部強調，會確保當事人的姓名與資料保密。

台師大女足隊爆發抽血及霸凌案而引發舉國關注。台師大日前已決議解聘教練周台英，4年內不得聘任為教師。另本周跨部會專案小組將前往台師大、台北市立大學、台灣大學進行實地查核，而國科會查處111年至114年體育學門涉及血液樣本計畫共97件，將由衛福部和教育部進一步查核。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了協助台師大女足隊受害學生，教育部今天宣布，委託諮商心理師公會全國聯合會（全聯會），啟動「台灣師大女足隊心理支持服務專案」，協助參與研究計畫涉及霸凌事件的潛在當事人。

教育部表示，隨著事件爆發，相關人員不僅面臨來自外界的關注與評論，甚至還遭遇警告與威脅，這些壓力與恐懼所造成的不安與創傷應得到有效處理，以免影響身心健康。教育部期待透過與全聯會合作，協助女足隊提供妥適的心理輔導服務，且專案將恪守保密原則，確保當事人的姓名與資料保密，讓每位求助者在安全與信任環境中得到專業協助。

教育部說明，全聯會會員皆由各直轄市、縣（市）諮商心理師公會經主管機關核准立案，為全國性專業團體組織，全聯會在接到教育部委託後，迅速研擬相關協助策略，並邀請具創傷復原、倫理與運動員諮商等專長的資深諮商心理師，為當事人提供安全、保密的心理諮商服務，陪伴與協助當事人讓他們不再孤獨面對創傷。

教育部指出，這個委託專案的目的在協助105年至114年間曾任女足隊隊員提供全面的心理健康服務。專案內容包括電話諮詢、追蹤關懷、心理諮商媒合以及精神醫療資源轉介等，為了便利當事人諮詢，獲得相關協助資訊，設有專線電話（0937-563-900）及官方LINE帳號（@582edxrx），需要者皆可透過上述管道，進行匿名諮詢，也可填寫申請表申請心理諮商服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大規模崩塌畫面曝！　出現堰塞湖
終於好天氣！「棉被海」排隊曬太陽
全面崩盤！林昱珉僅3.1局挨兩轟失6分、防禦率破7
加工肉每天吃一口就有事　大腸癌風險上升
全紅嬋變胖遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難
柯文哲罵檢嗆總統真相曝　恐是「這張便利貼」引爆怒火

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬太鞍溪堰塞湖恐溢流！　花蓮7行政區納受災範圍

教育部啟動「台師大女足」心理支持專案　回溯10年內隊員可求助

藍議員錄節目質疑台積電去美國　私下告訴他「賺很大」！

台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

侵襲影響多大？粉專曝「楊柳如果1走法」：可達中度颱風

「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

2025年下半年星座運勢總覽：12星座面對變局的生存指南

楊柳颱風1走法可能發警報　氣象署：路徑變數大「讓它飛一會 」

王義川被說厭女！媒體人曝私下面「實在笑死」　點名她揮大刀失職

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應了：零容忍

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

馬太鞍溪堰塞湖恐溢流！　花蓮7行政區納受災範圍

教育部啟動「台師大女足」心理支持專案　回溯10年內隊員可求助

藍議員錄節目質疑台積電去美國　私下告訴他「賺很大」！

台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

侵襲影響多大？粉專曝「楊柳如果1走法」：可達中度颱風

「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

2025年下半年星座運勢總覽：12星座面對變局的生存指南

楊柳颱風1走法可能發警報　氣象署：路徑變數大「讓它飛一會 」

王義川被說厭女！媒體人曝私下面「實在笑死」　點名她揮大刀失職

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應了：零容忍

日女神驚喜宣布「喜嫁交往多年男友」！　甜曬親暱照：請溫暖守護

台股重回2.4萬點　營建類股脫鉤大盤跌3成

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法　最高1萬元補助

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

奴才無聊拿特效拍貓　主子變身「醜萌大眼怪」眼睛變探照燈

前職棒球星戰勝血癌　潘忠韋揭「8個月化療、2度骨髓移植」歷程

前黑澀會美眉變電商女王！　瑪菲司驚爆「大腦長1公分白點」疑退化

移工消費力驚人！　NET接手台中車站前「租金魔王」大店

躲這裡更危險！高雄避難所竟在加油站、瓦斯行旁　陳其邁道歉了

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

生活熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

楊柳下週三～五接近台　一票哀號：不要鬧

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

因1事燒壞2支iPhone　3C達人：充電習慣變了

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

台灣網紅進軍日本AV圈　簽約SOD專屬女優

平價小火鍋誰最厲害？全場大讚「這家」CP值超高

這些星座天生具備存錢基因

更多熱門

相關新聞

立委質疑台師大一度輕放周台英　教長：可能認同她對學校有貢獻據

立委質疑台師大一度輕放周台英　教長：可能認同她對學校有貢獻據

台師大爆發女足隊「抽血換學分」醜聞，已決議解聘教練周台英，4年內不得聘任為教師。但立委萬美玲質疑，為何台師大前後兩次決議懲處差這麼多，痛批學校未盡責。台師大校長吳正己承認未照顧好學生，教育部長鄭英耀則認為，一開始可能校教評會認為周台英對學校有貢獻，後來委員看到錄影帶與相關證據而改變決議。

葉丙成性平洩密「請假72天」　教長：這件事也是我的痛

葉丙成性平洩密「請假72天」　教長：這件事也是我的痛

防兒虐修法初審進入深水區　她點3立委缺席「完全漠視」

防兒虐修法初審進入深水區　她點3立委缺席「完全漠視」

台北海大遭爆霸凌剝削學生　教育部：周五將實地訪視

台北海大遭爆霸凌剝削學生　教育部：周五將實地訪視

彰師大性騷連環爆「大咖教授性騷罰3萬」 400人實名聲援

彰師大性騷連環爆「大咖教授性騷罰3萬」 400人實名聲援

關鍵字：

台師大女足隊抽血換學分教育部心理支持服務專案

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面