葉丙成性平洩密「請假72天」　教長：這件事也是我的痛

▲對於葉丙成涉入性別事件，鄭英耀表示此事也是他的痛，希望盡快結束。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，教育部專案小組調查超過2個月結果卻仍未出爐。立委葛如鈞今（7日）指出，葉丙成至今請假72天，其中36天僅有一位次長，擔憂影響政務推動。教育部長鄭英耀坦言，希望性平小組趕快調查，但小組查證需要時間，「這件事是我的痛，希望盡快結束」，希望政策推動順暢，讓可能影響降到最低。

立法院教文會今天邀請鄭英耀等人，針對「如何強化研究計畫之人體研究倫理把關機制，以保障人權，捍衛科研價值，並避免類似台師大女足抽血違反研究倫理之案件再次發生」進行專題報告並備質詢。

不過，國民黨籍立委葛如鈞在質詢時提及，葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，至今請假已經72天，其中有36天是僅有次長張廖萬堅一個人，之後等到朱俊彰次長，但之後若張廖萬堅升任運動部長，到時候又剩下一名次長，擔心會影響政務推動，希望教育部要提早做好因應。

教育部長鄭英耀指出，目前教育部性平會調查小組，正在審酌相關人提出相關佐證資料及意見陳述，並進行調查，他也希望盡快調查，但小組調查需要時間，「這件事是我的痛，希望盡快結束」，人事異動有些時間差，基本上希望政策推動順暢，讓可能影響降到最低。

立委萬美玲則進一步詢問鄭英耀，什麼是「這件事也是我的痛」，鄭英耀回應，尊重學生受教權，也期待大學端對學生能夠給予協助，對行政上進行改善，但有太多人不了解事件的過程，造成社會不必要緊張或資源投入，「是讓我難過」的地方。