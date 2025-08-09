　
國際

巨乳應召妹「開箱變貧乳」！他報警怒控照騙　泰賣淫新手法曝

▲▼點巨乳應召妹「開箱變貧乳」！他怒報警　泰賣淫照騙新手法曝。（圖／翻攝自Metropolitan Police Bureau）

▲買春客不滿應召女照騙，憤而報警（圖／翻攝自Metropolitan Police Bureau，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國警方9日突擊搜查曼谷哈泰叻（Hathai Rat）地區一間度假村，並當場逮捕3名寮國籍女子，3人涉嫌以「照騙」方式經營性交易，用巨乳女子的照片在網路上攬客，然而實際上卻與「真人不符」，讓買春客氣得報警，認為自己遭到詐騙。

根據The Thaiger報導，警方最初接獲一名男子通報稱，他在社群平台X上預約了性服務，但實際到場的人卻與廣告照片完全不同，並表示有多名買春客也有相同遭遇，因此憤而報警。

警方調查發現，這群寮國女子在X上以性感照片與挑逗文字吸引顧客，並留下LINE帳號作為聯繫管道。臥底警察透過LINE接觸後，對方便傳來照片、收費資訊以及性交易地點，雙方約定在哈泰叻區的度假村見面。

▲▼點巨乳應召妹「開箱變貧乳」！他怒報警　泰賣淫照騙新手法曝。（圖／翻攝自Metropolitan Police Bureau）

警方隨後於9日展開突擊，並當場逮捕3名寮國女子，分別是27歲的Baitoey、同齡的Nan以及31歲的Paeng。

搜查中，警方在房內查獲6支手機、60個保險套及潤滑劑。3人被逮後坦承，在X平台招攬買春客時所用照片的確不是本人，而是其他女性。她們會提供這些誘人照片與身材數據吸引客人，若對方到場後發現與照片不符，就主動表示願意打折，以留住顧客。通常對方即使失望，也會選擇接受服務，就能成功以降價方式促成交易。

3人目前已被移送敏武里警局，並被指控違反1996年《防止與制止賣淫法》第7條，涉嫌透過公開渠道廣告、招攬或介紹賣淫。若罪名成立，恐面臨6個月至2年徒刑，或1萬至4萬泰銖（約新台幣9250至3.7萬元）罰款，甚至兩者併罰。

08/08 全台詐欺最新數據

人夫嗨玩小三「飛機杯隨傳隨到」　女醫結婚半年心碎

關鍵字：

泰國度假村性交易詐騙東南亞要聞

