車手騙237萬元只賠6千元　還嫌判關1年4個月太重

記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓男子去年3月間擔任詐團車手，並向受害者收取共計237萬餘元款項，被捕之後，一審被法院判處有期徒刑1年4個月，他認為自己已經與受害者達成調解，一審量刑過重，因而提出上訴。但台中高等法院法官表示，蔡男僅賠償受害者6000元，之後便沒有依約履行賠償責任，顯然並無積極賠償的誠意，最終裁定駁回。

▲車手蔡男覺得一審量刑太重，結果被二審法官打臉根本沒有誠意賠償受害者。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，蔡男和另外一名同夥均為詐騙集團的車手，蔡男在2024年3月間依照詐團指示，向受害者收取共計237萬2500元的款項，接著再將錢轉交給詐團的上游成員；兩人落網之後，蔡男一審被依法判處有期徒刑1年4個月，同夥則被判處1年3個月。

蔡男提出上訴並表示，他因為一時失慮誤觸法網，經過偵審程序之後，已經深刻體認到詐欺犯罪所造成的危害，他深感懊悔，決心改過自新，但一審量刑時沒有充分考量到他與受害者已經達成調解的事實，刑度竟然比同案共犯還重，實在有違比例原則，因而決定提出上訴。

不過，台中高分院二審法官認為，蔡男一共向受害者收取款項2次，同夥僅收取1次，犯罪情節不同，量刑當然也不同，況且蔡男雖然在偵查、一審及二審中皆自白坦承犯行，但他並未自動繳回犯罪所得2萬3000元，所以無從依照規定減刑。

法官接著表示，蔡男與受害者達成調解，可是他僅僅支付2期共6000元的賠償金之後，就再也沒有依約履行賠償責任，難認他有積極賠償受害者損失的誠意，考量到一審量刑並無過重的情況，最終認定他的上訴為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。