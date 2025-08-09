　
社會焦點

股票賠500萬！屏東男想「翻賺5倍」押房ALL IN　東港警急阻詐

▲東港警方會同地政事務所人員聯手阻止吳男被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方勸阻詐團冒充其女進行詐騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「保證你先前賠掉的翻賺5倍回來」，屏東縣東港吳姓男子因投資股票慘賠500多萬元，在臉書看到投顧公司保證獲利廣告，在對方誘惑下，想以不動產進行抵押，地政事務所人員查覺有異，連絡東港警分局員警積極勸說，他才卸下心防，讓警方查覺手機對話，證實他遇到詐騙集團，成功保住他的近千萬元的房屋。

▲東港警方會同地政事務所人員聯手阻止吳男被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局積極打造防詐城牆，以加強宣導與強力查緝並重方式，於今1至7月間緝獲近40名車手，並與轄區金融機構保持密切聯繫，請行員留意觀察每位提款民眾，以積極發掘可能遭詐者，建構阻詐的堅實防線，已成功攔阻逾1千萬元民眾辛苦錢。

其中東港地政事務所成功攔阻1件吳姓男子，欲將在東港鎮內一間不動產設定質借交付予詐騙集團，幸地政事務所人員警覺，連絡警方並採取拖延手法，請對方冷靜再想看看，避免他被騙。

東港警分局表示，透過平日與轄區金融機構的密切聯繫互動，滾動式提供最新的反詐資訊予轄區各金融機構，各行庫亦積極的透過相關徵候關懷客戶；為感謝行員的細心阻詐，特別贈送阻詐海報及警察小熊，讓阻詐行員能感受到警方對警金合作打擊詐騙的高度重視。

分局長高志正表示，詐騙集團利用各類詐欺手法詐騙民眾，因此行員的細心觀察往往能夠攔阻民眾自身財產遭詐，避免財損，行員的多一句關懷詢問，常常是挽救民眾畢生積蓄的關鍵，警方將持續與金融機構合作，建立防詐的堅實防線。

08/08 全台詐欺最新數據

540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

6.2地震後！漁民捕獲「罕見地震魚」
快訊／鄧愷威球速更快了！6局三上三下
快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光
貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場
產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應
快訊／無人出局滿壘！　鄧愷威化解危機
救護車被劫走！　鳴笛開上國道
快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡
快訊／鄧愷威登板！6上6下飆151公里

獨／夜市攤商鬆口氣！　竊賊遭警方逮捕

獨／夜市攤商鬆口氣！　竊賊遭警方逮捕

日前在高雄瑞豐夜市連續犯下多起竊盜案的吳姓慣竊，8日傍晚被警方當場逮捕，這名竊賊專挑攤商忙碌時下手，偷走辛苦錢，造成攤商們人心惶惶，攤商們終於可以鬆一口氣了。

車手騙237萬只賠6千　還嫌量刑太重

車手騙237萬只賠6千　還嫌量刑太重

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

賺9萬賠1331萬　車手還要被關2年半

賺9萬賠1331萬　車手還要被關2年半

即／台東銀樓搶案！男噴辣椒水奪60萬項鍊

即／台東銀樓搶案！男噴辣椒水奪60萬項鍊

詐騙東港警方防詐成功

