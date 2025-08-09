股票賠500萬！屏東男想「翻賺5倍」押房ALL IN　東港警急阻詐

▲東港警方勸阻詐團冒充其女進行詐騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「保證你先前賠掉的翻賺5倍回來」，屏東縣東港吳姓男子因投資股票慘賠500多萬元，在臉書看到投顧公司保證獲利廣告，在對方誘惑下，想以不動產進行抵押，地政事務所人員查覺有異，連絡東港警分局員警積極勸說，他才卸下心防，讓警方查覺手機對話，證實他遇到詐騙集團，成功保住他的近千萬元的房屋。

東港警分局積極打造防詐城牆，以加強宣導與強力查緝並重方式，於今1至7月間緝獲近40名車手，並與轄區金融機構保持密切聯繫，請行員留意觀察每位提款民眾，以積極發掘可能遭詐者，建構阻詐的堅實防線，已成功攔阻逾1千萬元民眾辛苦錢。

其中東港地政事務所成功攔阻1件吳姓男子，欲將在東港鎮內一間不動產設定質借交付予詐騙集團，幸地政事務所人員警覺，連絡警方並採取拖延手法，請對方冷靜再想看看，避免他被騙。



東港警分局表示，透過平日與轄區金融機構的密切聯繫互動，滾動式提供最新的反詐資訊予轄區各金融機構，各行庫亦積極的透過相關徵候關懷客戶；為感謝行員的細心阻詐，特別贈送阻詐海報及警察小熊，讓阻詐行員能感受到警方對警金合作打擊詐騙的高度重視。



分局長高志正表示，詐騙集團利用各類詐欺手法詐騙民眾，因此行員的細心觀察往往能夠攔阻民眾自身財產遭詐，避免財損，行員的多一句關懷詢問，常常是挽救民眾畢生積蓄的關鍵，警方將持續與金融機構合作，建立防詐的堅實防線。