世界頂大出手！哈佛進軍加密市場　砸1.16億美元買比特幣ETF

哈佛大學近日透過其捐贈基金大舉進軍加密貨幣市場，目前哈佛大學持有貝萊德（BlackRock）旗下比特幣交易所交易基金（ETF）規模高達1億1600萬美元。這筆投資由負責管理哈佛530億美元捐贈基金的哈佛管理公司（Harvard Management Company）操作，根據美國證券交易委員會（SEC）6月30日的申報文件，哈佛共持有約190萬股iShares Bitcoin ETF，讓比特幣成為該基金期內第五大投資標的，僅次於微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Booking Holdings與Meta。

根據《Decrypt》報導，這筆持倉，被視為美國大學捐贈基金中規模最大的比特幣配置之一，也讓哈佛成為最新一批透過監管渠道進入加密資產領域的傳統機構。美國SEC早在2024年1月就批准了包括貝萊德BTC ETF在內的11檔比特幣現貨ETF上市交易，其中貝萊德的IBIT基金自推出以來表現突出，資金流入規模超越其他同類產品，目前管理資產規模已達863億美元。

哈佛並非首次接觸數位資產，早在2018年就曾傳出有意購買加密基金股份。最新資料顯示，除了哈佛，布朗大學（Brown University）今年也擴大持有IBIT，市值約1,300萬美元；威斯康辛州投資委員會則在第一季購入近245萬400股IBIT與逾100萬股的Grayscale Bitcoin Trust（GBTC），合計價值超過1億6,300萬美元。

哈佛捐贈基金長期採取分散投資策略，涵蓋科技股、債券、不動產及另類資產。馬丁馬歇爾商業管理實務教授卡普蘭（Robert Kaplan）曾在2017年指出，捐贈基金的資產配置必須能承受市場波動。本次納入比特幣ETF，意味著哈佛選擇透過受SEC監管且具高流動性的ETF，降低直接持有加密貨幣在儲存與安全方面的風險。

此外，埃默里大學（Emory University）早在2024年就購入價值逾1,500萬美元的Grayscale Bitcoin Mini Trust，成為首批公開持有數位資產ETF的美國大學之一。隨著各州養老基金與大型投資機構陸續加入，比特幣ETF總資產規模持續攀升，其每日流動性與合規優勢，符合捐贈基金在治理上的需求。

SEC近期也宣布，將包括iShares Bitcoin ETF在內的所有期權ETF合約上限，從25,000份大幅提高至250,000份，市場普遍認為此舉將推升相關資產的交易與配置需求。截至2025年6月底，哈佛的比特幣ETF持倉已穩居其投資組合的重要位置，但校方對此並未額外發表評論。

