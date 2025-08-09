柯文哲暴怒罵檢只因「一張便利貼」？　陳智菡揭真相批扭曲

▲北院審理京華城案，柯文哲提訊。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因涉政治獻金、京華城案，自去年9月被羈押至今已近1年，近幾個月北院密集開庭審理，柯7日出庭時突暴怒摔卷宗、摔水瓶，傳出與一張便利貼有關，內容提及「京華城對容積率應該死心了」云云。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，該便利貼並非新的證據，過去就已被媒體披露過，該內容只是要傳達依法行政，卻被扭曲成看到這個證據而暴怒，重點是押了11個月仍拿不出證據。

另外，柯文哲臉書昨表示，從去年9月到現在，長達11個月的時間，柯文哲遭到羈押禁見，前天柯在法庭上高分貝控訴檢方不斷編造證據，起訴的補充理由竟已經來到第20次，柯文哲前日在休庭期間翻閱檢方提供給北院的最新「補充理由」，看著檢方把他每一句與下屬間正常的對話，穿鑿附會的導引成他是知情且預謀，連多位證人已經出庭作證，且釐清證詞確實遭檢方曲解，檢方還是要繼續將錯就錯。

「為什麼期待司法還原真相這麼難？這到底是什麼世界？」柯文哲臉書說，柯文哲再也忍不住，在眾人面前發出痛苦不平的怒吼與悲鳴。11個月的羈押禁見 ，試想，那是什麼概念？

柯文哲臉書指出，小小的監所舍房，位在最炎熱的頂樓，溽暑裡悶熱不堪，高達35度以上的高溫，連基本的對流都沒有，連監所管理人員都忍不住要幫忙請求採購大型電扇加強空氣流動，以維人權。「禁見」不只是關押，還要斷了他和外界所有聯繫，不能有親友探視、限制通信自由，用完全的孤立、以身體與精神上的最大煎熬，最大力道的刑求，壓迫他認罪。

柯文哲臉書提到，當天開庭時，柯文哲在法庭上暴怒超過10分鐘，審判長江俊彥才重回法庭，花了許多時間解釋北院持續羈押柯文哲的理由，「要考量的是，不是我們自己裁了就這樣，或是我們裁了，但檢察官認為這個時間還沒有到，或者是羈押必要性持續存在，那他抗告後高院又發回的話，會涉及到這段時間…，基本上台灣的司法已經很脆弱了，不太適合一再的被批評。當然以辯方的立場會說，該怎樣就怎樣，該趕快裁就趕快裁，這個心態我們也了解，也在我們的考慮之內」。

柯文哲臉書指出，審判長的諭知看似無奈，但法院裁定羈押與否，應本於事實證據以及相關法律條文，以比例原則做裁量。若動輒以「上級審可能發回、檢方可能抗告」為由，等於屈從檢方無限濫權抗告、或順從高院上級壓力。「 檢審一體」、「起訴即定罪」，才是真正迫害早已脆弱不堪的台灣司法的共犯。

柯文哲臉書認為，羈押制度目的是在「保全審判程序」進行，而不是在判決確定前，預先懲罰被告，更不該是方便檢察官用來蒐集證據的工具手段。「無罪推定」是憲法原則，憲法第80條：法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。

柯文哲臉書說，維持審判獨立，不向上級低頭，堅持維護證據與法律間的衡平，不懼畏任何壓力所迫，方能維護法治尊嚴，拯救脆弱司法。才不至於讓台灣的司法，像柯文哲手上的那只水瓶瓶蓋，不堪一擊，ㄧ敲就碎。