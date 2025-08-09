轟對等關稅採疊加計算「黑箱」　黃國昌要賴清德：誠實面對國人

▲民眾黨主席黃國昌出席全民國防論壇。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

美國對等關稅在8月7日正式生效，近來談妥15%稅率的日本發現計算方式竟是「原有稅率再加15%」，掀起爭議。昨經貿辦也說明，4月時就已提到，各國對等關稅是採「產品原有MFN（最惠國待遇）稅率再加上對等關稅稅率」。對此，民眾黨主席黃國昌今（9日）批，賴政府從來沒有清楚告訴國人是20%加上既有關稅，一直拖到昨天晚上才透過媒體放話釋出這麼嚴重訊息，「我希望賴總統能夠誠實面對國人」。

黃國昌說，過去這幾個月全體國人關心美國高關稅議題，可以清楚看出來，「我們政府不僅僅對外談判進退失據荒腔走板，甚至在國內不要說踐行任何民主程序，連基本資訊提供、對國人報告責任都沒有盡到，只能說沒有最黑箱、只有更黑箱」。

黃國昌指出，4月說明的是有個截止日期的暫時性關稅，大家清楚知道原來稅率往上疊加。但這次8月川普政府公布稅率，賴政府從頭到尾都在喪事喜辦，一直跟全體國民說，適用關稅跟其他國家比起來如何如何

黃國昌強調，不管是立院報告或是他主持黨團協商過程中，要求行政院長到立院報告過程中，整個行政團隊，包括經貿辦對外負責談判，「從來沒有清楚告訴國人是20%加上既有關稅，一直拖到昨天晚上才透過媒體放話釋出這麼嚴重訊息，我希望賴總統能夠誠實面對國人」。

黃國昌說，高關稅會衝擊所有產業，特別是傳產，以及所有勞工，用蓋牌、黑箱方式，至今還在用暫時性關稅矇騙國人的方式，是無法解決。

至於吳思瑤酸「不懂的事以為撿到槍、認真一點」，黃國昌酸，有件事要提出，行政部門選擇用黑箱蓋牌來欺瞞台灣社會，沒看到台灣社會面對的衝擊跟痛苦時，執政黨立委竟然還要出來護航、出來洗地？這不僅是自我角色認知錯亂，更清楚顯示整個執政團對從行政部門到立法部門的集體墮落。