政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2年條款存廢戰！　民眾黨明代表大會料將落實「柯文哲意志」

▲陳昭姿、民眾黨主席柯文哲、黃國昌、黃珊珊出席黨團三長及優秀法案公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前民眾黨主席柯文哲執行2年條款的意志堅定。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨明將召開黨代表大會，針對不分區立委2年條款的存廢，執行、暫緩兩派人馬私下運作角力。據了解，前黨主席柯文哲，從2024選完、到面臨司法追殺，都不改其志，1月暫獲自由身時，也表態2年條款要繼續執行。另一方面，近期黃珊珊力讚接棒的候任不分區立委名單中的王安祥是「即戰力」，「越被問講越明」的黃國昌也表態執行柯文哲的意志，種種跡象都讓本來山雨欲來的氣氛逐漸消弭，明應會朝落實的方向討論。

所謂「2年條款」，是柯文哲2020、2024年2次大選在提名立委時，要求不分區立委候選人承諾任期只做2年，期滿後交棒給後面順位者。如此一來，可以讓更多人進入國會歷練，擴大黨的人才庫；擔任過立委的人有了國會經驗，也能進一步參選其他公職。根據2年條款，包括黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、吳春城（戰國策傳播集團董事長，已請辭）、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷等人，立委職務將在2026年1月31日終止，由排名第9至16位立委遞補。

但因擔心候任不分區立委都是政治素人戰力堪憂，便有中南部黨代表私下串聯，盼在黨代表大會上提案暫緩2年條款實施。但從黨代表提案可以發現，談到2年條款的5個提案中，有4案傾向落實兩年條款，僅1案提案暫不執行。

據了解，雖然概括上是中南部代表支持暫緩、北部希望執行柯文哲意志，但黨內人士表示，也不太能如此一刀切，黨內各式各樣的意見都有，也不是能簡單用地域來劃分。但目前民眾黨內部意見已漸收攏，主要仍希望落實2年條款。

知情人士透露，2024選舉完後到柯文哲面臨司法追殺，都沒有想過要廢除2年條款，「甚至到今年1月交保短暫獲自由身時，都認為要執行2年條款，意志並沒有因為身陷官司而有改變」。

黨內人士說，2年條款就是不分區立委們與民眾黨、黨員、支持者之間的君子之約，「立委做得好，出去挑戰縣市長風風光光；如果沒有繳出亮眼表現，時間到換人做，也是當初的承諾」。

另一方面，跟隨柯文哲多年的黃珊珊日前表示，排名不分區第12席的王安祥已參與她國會辦公室工作會議多時，「他也許是素人，但絕不是新手，而是國會即戰力」，被解讀是要力挺落實2年條款。而黃國昌的態度也越趨明確，日前表態會執行前主席柯文哲的意志跟決定。

黨內雙黃接連明示暗示的表態，讓黨內2條款存廢與否的相關爭議，在明天黨代表大會前夕逐漸消弭，預期會有一場爭執角力的風雨欲來氣氛，轉趨平淡。

進一步來看，當前8席立委都有簽名畫押，8張辭職信都在秘書長周榆修手中。黨內人士指出，在主席黃國昌態度這麼明確的狀況下，立委們應該會知所進退；該人士直言，過去台聯有成功落實過一次，民眾黨首次進軍立法院就已立下這個規定，上次沒落實，這次沒理由不做。

黨內人士還指出，2年條款是8位立委跟民眾黨以及支持者的「君子之約」，黑紙白字寫下來的，當初排這些不分區立委順序沒有經過黨代表大會同意，為何立委下來與否，要黨代表大會同意呢？根本是多此一舉。

黨內也有人認為，這些私下運作要廢除2年條款的人，是為了自己還是為了黨？要思考一下。舉著立院戰力考量的大旗就要廢除當初的約定，不符合民眾黨的誠信原則，也對後面8席立委不公平，「戰力最強的黃國昌如果都沒意見，其他人沒有其他理由」。

該人士認為，如果刻意在黨代表大會把這事情搞大，例如內鬨、敵對，對黨來說實非好事。假若真的對立氣氛太重，也可以先暫緩到823重啟核三公投後，再舉行臨時黨代表大會討論。

而主張暫緩執行的一派則認為，現實來看，2026年選戰要到，2年條款執行等於2026年2月就要下來，現在8席立委都有掛責任區，「如果沒有黨公職身份，要怎麼經營地方？這是政治經營很現實的一面」。

地方人士認為，議員席次極大化是2026首要目標，這時候從北到南把現有熟稔立院運作的委員換掉，沒有黨職、少了立委辦公室的頭銜，要選議員的人不僅會少了聲量，連資源也難以籌措、甚至因此走不進地方都有可能，「若地方經營出現斷鏈、斷層，2026沒有選出好成績，2028如何跟國民黨叫板？從經營地方的現實面來看，2026選完再換人，也是一個做法」。

08/08 全台詐欺最新數據

柯文哲民眾黨黃國昌黃珊珊

