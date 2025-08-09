迎戰823罷免投票+核三延役公投　藍憂恐陷「雙重困境」

▲823將進行罷免及公投投票。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

8月23日即將同時舉行7位立委罷免案第二階段投票及「核三延役」公投，國民黨面臨「反罷免投不同意、公投投同意」的雙重挑戰，不僅需防範選民混淆投票意向，更要在短時間內進行再一次全國性動員。藍營人士坦言，此役在宣傳與動員上都存在「雙重困境」。

「到底要怎麼投才不會投錯」，國民黨立委楊瓊瓔表示，經常有民眾緊張打到服務處詢問這樣的問題，也有人說家裡長輩都搞不清楚。不同意罷免和公投同意上，確實會有一些混淆的可能，但團隊只能透過圖卡在社群說明，或是在宣講拜票時多做一些釐清，說選票上有罷免的要「不同意罷免」，公投則是要同意，透過志工團協力，加強宣傳。

楊瓊瓔指出，外有關稅風暴，內有救災、物價高漲、詐騙、醫護人力不足等許多重要問題，卻因為執政黨要主導罷免，變成社會撕裂、國家空轉，由於罷免選戰已演變成針對立委的許多不實攻擊，例如動輒就毫無根據的說別人親共，現在會需要更多走上街頭拜票、宣講來闢謠。

楊瓊瓔表示，服務團隊跟自己都一個人當兩人用，除了原本的會勘和問政，現更要以宣講會、站路口、街講、機動掃街的方式拼陸戰，爭取和每一位民眾說明自己的成績和理念，因為罷免選舉是一場防守戰，執政黨也下達組「陸戰隊」要力拼，所以團隊會全力以赴，但還是呼籲政府，應以民生為念，不是忙著搞鬥爭。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，藍營在726「24比0」大勝後，823反罷免及核三延役公投反陷宣傳混淆。一方面，在七個反罷免地區，「罷免不同意、公投同意」容易干擾選民投票判斷；另一方面，雖然有66.4%民意支持核三延役，但超過三成民眾並不知道823將舉行公投。在民進黨刻意淡化公投議題的情況下，藍營要在726高強度社會動員後短期再發動全國性宣傳，難度極高。

張元祥指出，七席面臨罷免的藍委多集中於台中南投偏鄉，媒體效應與串連效果不如第一階段，藍綠雙方熱度不足、低投票率反而增加藍委的風險。因此，藍營必須以「陸戰轉空戰」的方式，既激發支持者的危機感，也爭取白營對特定議案的不滿情緒，才能在反罷免戰中取得優勢。

藍營人士私下指出，對於核三延役公投，國民黨已接近「放生」狀態，認為即使通過，核三最終延役重啟的機率仍接近零；黨內甚至存在「缺電是民進黨的責任，不必替其能源政策擦屁股」的聲音。部分基層為避免宣傳混淆，更流傳「兩個都投不同意」的政治耳語。

不過藍營人士也提醒，2021年四大公投的同意票均未達法定25%門檻而遭否決，顯示投票率是最大瓶頸。國民黨長期主張能源政策不能排除核電，黨主席朱立倫也公開支持核三延役；若此次公投結果不如預期，不僅在能源政策攻防上處於劣勢，藍白合作的議題推進也恐受影響。距離投票僅剩兩週，藍營還是必須將高支持度的民意，轉化為實際行動，「不僅要有態度宣示，更要有行動展示」。