不只要烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，將於8月15日在美國阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行會談，外界預料雙方將針對烏克蘭戰爭進行談判。值得注意的是，川普稍早曾暗示，烏俄和平協議恐涉及「領土交換」，引發各界關注。

川普在社群平台Truth Social形容，這場會面是備受期待的峰會，並透露結束俄羅斯對烏克蘭長達四年的全面入侵，可能需要基輔割讓部分領土。川普直言，「這些地方爭奪了三年半，很多俄國人和烏克蘭人都死了。我們會拿回一些地方，也會交換一些地方，對雙方都有好處。」

根據《金融時報》報導，這場會面時間點，就在川普特使魏科夫（Steve Witkoff）結束與普丁的關鍵會談之後。西方和烏克蘭官員指出，普丁在此次會談中提出了「烏東換停戰」的具體計畫，要求烏克蘭割讓大片領土，以換取結束這場已持續四年的戰爭。

俄羅斯提出的停火條件主要包含：

凍結戰線、割地換和平：俄方提議在烏克蘭東南部凍結目前戰線，但基輔必須割讓其東部的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區，包括俄軍目前尚未控制的區域。

俄軍撤出部分地區：俄方願意從哈爾科夫（Kharkiv）和蘇梅（Sumy）兩州的部分區域撤軍，並將南部赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）兩州納入談判。

烏克蘭不得加入北約：普丁要求烏克蘭放棄加入北約（NATO），但允許其加入歐盟。

限制軍力與武器：烏克蘭軍隊規模將受到限制，且西方盟友不得提供長程武器。

烏克蘭官員表示，這項方案與俄羅斯在2022年提出的最大化主張幾乎沒有差別，儘管大多數烏克蘭民眾不願正式割讓領土，但最近的蓋洛普民調顯示，高達69%的烏克蘭人贊成盡快透過談判結束戰爭，支持繼續戰鬥直到勝利的比例創下新低。

烏克蘭國會外交事務委員會主席梅雷日科（Oleksandr Merezhko）直言，普丁的提議極其令人擔憂，並將其比喻為「1938年的慕尼黑」，當時大國決定了受害國家的命運，若總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意這項協議，可能會在國內引發社會動盪。

普丁的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）則表示，「接下來幾天，莫斯科與華盛頓將全力推進阿拉斯加峰會的實際與政治安排。」他坦言，這將是一個「充滿挑戰的過程」，並補充說下次兩位領導人應該在莫斯科會面。

目前俄羅斯占領了烏克蘭約五分之一的領土，多數位於該國東部，以及2014年被莫斯科吞併的克里米亞（Crimea）半島。