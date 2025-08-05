台南年底充電樁拚千槍！　黃偉哲：37區全都要、20分鐘內找得到

▲台南市長黃哲推動充電樁建置，截至目前已完成621槍，年底前將達1000槍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為加速電動車普及與能源轉型，台南市政府積極布建充電樁，市長黃偉哲5日於市政會議中表示，截至目前台南已完成621槍（座）充電樁建置，年底前目標將達1000槍，並要求37區每區至少設一站，達成市區車程20分鐘內就能找到充電樁的目標，減緩民眾「里程焦慮」。

黃偉哲指出，使用電動車是減少移動污染源的重要方式，市府已成功爭取交通部與環境部共3.2億元補助，積極擴大設置範圍。他要求交通局加強與經發局協調，促成業者投資建設，同時請觀旅局、文化局盤點偏鄉景點與館舍設置充電樁的可行性，推動低碳觀光、帶動地方人流。

根據交通局簡報內容，截至2025年6月底，台南市電動小客車總掛牌數達8917輛，車占比1.4%，與桃園市並列全國第三。市府今年透過兩部會計畫共設置929槍充電樁，其中包含224槍快充、705槍慢充，目標年底公有充電停車格達1000格，車樁比5：1，充電格占比提升至2.4%。

此外，市府也整合資訊平台，於「台南好停APP」公告62處（含44處公有場與18處民營場）充電樁場站資訊，並同步上傳交通部TDX平台，供民間開發加值應用，達成數位與綠能並進的城市願景。