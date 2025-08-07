台南中醫師公會捐160萬賑災　黃偉哲頒感謝狀：溫暖社會最美力量

▲台南市長黃偉哲，頒發感謝狀給中醫師公會理事長陳俊銘等人，感謝捐出160萬助災後重建。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到丹娜絲颱風侵襲，台南多處地區出現嚴重災情，台南市中醫師公會展現醫界的溫情，捐出新台幣160萬5000元作為災後重建經費，台南市長黃偉哲7日代表市府受贈，並頒發感謝狀，感謝醫師公會在關鍵時刻伸出援手，立委賴惠員也親臨現場，共同見證這份義舉。

黃偉哲市長表示，丹娜絲颱風與隨後的豪雨造成嚴重損害，不僅台南在地各界踴躍捐款，更有來自全台甚至日本友誼城市的溫暖支持，充分展現「台灣是個有愛的社會」。他特別提到，中醫師公會長年配合市府衛生局推動行動醫院，深入偏鄉提供健康服務，這次賑災再度挺身而出，令人敬佩。

中醫師公會理事長陳俊銘說，此次風災讓沿海地區災情慘重，許多災戶重建之路艱辛，他發起募款後獲得理監事與會員熱烈響應，短短幾小時內善款即破百萬元，幾天內即募得160萬5000元。他強調，這筆捐款凝聚了中醫師們的愛心，希望協助受災戶儘快修復家園。

陳俊銘也透露，公會將聯合大台南中醫師公會，在市府協調下前往重災區辦理聯合義診，不僅提供中醫診療，也照顧災民的心理健康。

社會局長郭乃文表示，善款將遵循「專款專用」原則，專門用於災民生活重建，並定期公開明細，確保資源透明運用。他強調市府會持續評估災區需求，結合更多民間力量，讓協助能即時到位。

市府也持續號召各界發揮愛心，共同幫助災民早日重返正常生活。捐款連結為：https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614（請註明「0706丹娜絲颱風災害捐款」）。