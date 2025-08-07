「全市大掃除」展現滅蚊決心！　廣東佛山實施愛國衛生運動統一行動

▲廣東佛山工作人員挨家挨戶噴藥滅蚊。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東佛山近期受屈公病（基孔肯雅熱，下同）疫情襲擊，成為流行重災區，為加強杜絕病防治病媒蚊孳生，佛山市今（7）日全天在全市範圍內舉行「愛國衛生運動統一行動」，組織公部門機關企事業單位、村居、小區、廠企商戶和家庭個人全體「大掃除」，進行環境衛生整治、翻盆倒罐清積水、清除蚊蟲滋生環境等，要讓清潔作為全覆蓋、零死角。

根據官方安排，佛山「全市大掃除」各單位均有不同任務編排。其中，機關企事業單位要充分發動幹部、職工進行本單位衛生大掃除，帶頭做好單位衛生環境清理，並組織充分力量下沉村（社區）全力支持參與基層愛衛行動開展。

至於廠企方面，要充分發動員工深入參與愛國衛生統一行動，落實「門前三包（包衛生，包綠化、包秩序）」，清理辦公區、企業廠區及周邊環境衛生，確保無垃圾雜物堆積、無廢棄容器和積水。

村（社區）和物業小區方面，要進行環境衛生大掃除，重點清除垃圾收集點、地下車庫、背街冷巷、綠化帶、灌木叢等區域的垃圾雜物；清除路面坑窪積水等各類雨後積水，對暫時無法清除的積水要進行投藥處理。

在商戶和市民方面，要落實「門前三包」，清除經營場所、房前屋後、天台露台等區域的垃圾雜物和積水，保持溝渠、下水道排水暢通；傾倒花盆托盤、閒置瓶罐、輪胎等各類容器中的積水，搞好居家、商鋪環境衛生，打造乾淨、整潔的生活工作環境。