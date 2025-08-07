　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「全市大掃除」展現滅蚊決心！　廣東佛山實施愛國衛生運動統一行動

▲廣東佛山工作人員挨家挨戶噴藥滅蚊。（圖／CFP）

▲廣東佛山工作人員挨家挨戶噴藥滅蚊。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東佛山近期受屈公病（基孔肯雅熱，下同）疫情襲擊，成為流行重災區，為加強杜絕病防治病媒蚊孳生，佛山市今（7）日全天在全市範圍內舉行「愛國衛生運動統一行動」，組織公部門機關企事業單位、村居、小區、廠企商戶和家庭個人全體「大掃除」，進行環境衛生整治、翻盆倒罐清積水、清除蚊蟲滋生環境等，要讓清潔作為全覆蓋、零死角。

▲廣東佛山工作人員挨家挨戶噴藥滅蚊。（圖／CFP）

根據官方安排，佛山「全市大掃除」各單位均有不同任務編排。其中，機關企事業單位要充分發動幹部、職工進行本單位衛生大掃除，帶頭做好單位衛生環境清理，並組織充分力量下沉村（社區）全力支持參與基層愛衛行動開展。

至於廠企方面，要充分發動員工深入參與愛國衛生統一行動，落實「門前三包（包衛生，包綠化、包秩序）」，清理辦公區、企業廠區及周邊環境衛生，確保無垃圾雜物堆積、無廢棄容器和積水。

村（社區）和物業小區方面，要進行環境衛生大掃除，重點清除垃圾收集點、地下車庫、背街冷巷、綠化帶、灌木叢等區域的垃圾雜物；清除路面坑窪積水等各類雨後積水，對暫時無法清除的積水要進行投藥處理。

在商戶和市民方面，要落實「門前三包」，清除經營場所、房前屋後、天台露台等區域的垃圾雜物和積水，保持溝渠、下水道排水暢通；傾倒花盆托盤、閒置瓶罐、輪胎等各類容器中的積水，搞好居家、商鋪環境衛生，打造乾淨、整潔的生活工作環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狂罵變美積電　一票人改口「還好台積電提前佈局」
新人竟是職業級騙子！上班第一天出狀況…鬧上勞工局真相驚人
工廠大火！隔壁14頭豬慘成烤乳豬　老闆下場曝
快訊／浴火重生！台中新光三越證實復業　時間曝光
減重手術2死！　網紅醫遭處分停業2月
台南猴突翹孤輪！後座辣妹「美尻重摔」　痛到爬不起來
一隻阿圓沖繩脫了！　跪坐「倒出超兇上圍」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「全市大掃除」展現滅蚊決心！　廣東佛山實施愛國衛生運動統一行動

分析：中韓關係矛盾重重　缺乏互信

江蘇首富24歲兒擬任400億市值公司董事　曾為恆力集團副總裁

夫妻離婚分53隻雞鴨鵝　雞多1隻！法官：煮來吃再離

「搶出口」帶動　陸7月出口年增7.2%、進口年增4.1%

民眾意外拍下雷電擊中汽車罕見「渡劫」畫面　驚險瞬間火花四濺

阿里巴巴徵7000人　6成為AI相關職位

陸「免費學前教育」再進一步　公幼大班孩童免保育教育費

動物活過來了！　察哈爾毛繡唯妙唯肖被譽為「平面標本」

立秋進補4不吃　習俗：秋後蚊子「猛於虎」不能掉以輕心

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

「全市大掃除」展現滅蚊決心！　廣東佛山實施愛國衛生運動統一行動

分析：中韓關係矛盾重重　缺乏互信

江蘇首富24歲兒擬任400億市值公司董事　曾為恆力集團副總裁

夫妻離婚分53隻雞鴨鵝　雞多1隻！法官：煮來吃再離

「搶出口」帶動　陸7月出口年增7.2%、進口年增4.1%

民眾意外拍下雷電擊中汽車罕見「渡劫」畫面　驚險瞬間火花四濺

阿里巴巴徵7000人　6成為AI相關職位

陸「免費學前教育」再進一步　公幼大班孩童免保育教育費

動物活過來了！　察哈爾毛繡唯妙唯肖被譽為「平面標本」

立秋進補4不吃　習俗：秋後蚊子「猛於虎」不能掉以輕心

威剛7月營收42.61億元、年增近4成　連4月創同期新高

老屋裝潢該找誰「統包、設計公司？」　一票人狂推這選項

高雄泰勞北上300K！詭異陳屍桃園高壓電塔　明日驗屍釐清死因

周曉涵出國解放比基尼！「上圍太兇根本包不住」真實身材被看光

出不來！「白色糯米腸」塞椅下卡住　狗爬式挖地以為自己還小

金鏞情誼無價！陳鏞基深情送別胡金龍　：我會陪你走到最後

賴清德接見烏克蘭跨黨派議員訪團　「未來樂意助烏克蘭重建！」

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

立秋養生重點一次看：飲食宜潤燥健脾、調養身心避免憂鬱

胡金龍引退記者會「彩蛋」　陳江和驚喜現身爆料：他很會詐騙

【比車大巨石砸落】苗栗泰安轎車瞬間被壓扁！2人不幸身亡

大陸熱門新聞

陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

賴清德凱達格蘭論壇致詞　國台辦嗆「數典忘祖沒好下場」

立秋進補4不吃 習俗：秋後蚊子「猛於虎」不能掉以輕心

陸28歲女子因口臭查出胃癌前病變

台青赴內蒙古交流　馬曉光：領略草原風采、感受少數民族文化

陸14歲少女遭霸凌拍片 警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

新疆伊犁網紅吊橋繩索斷裂 遊客滑落溪谷致5死24傷

民眾意外拍下雷電擊中汽車罕見「渡劫」畫面 驚險瞬間火花四濺

才開幕3天！廣東「水上樂園」被洪水沖走

離婚分53隻雞鴨鵝不能均分怎解？

外網瘋傳四川霸凌升級警民衝突 陸網靜默...DeepSeek「思考中斷」

陸7歲童補習班墜樓　母衝進教室已來不及

情侶在「兒童閱讀區」親密摟抱逾10分鐘 家長曝：保安曾多次勸阻

未滿24小時！8月5日再破史上「最短一天」紀錄 縮短1.51至1.66毫秒

更多熱門

相關新聞

孕婦染屈公病破壞子宮環境　胎兒長大恐發展遲緩、自閉

孕婦染屈公病破壞子宮環境　胎兒長大恐發展遲緩、自閉

中國屈公病疫情攀升，引起台灣民眾高度關注，林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰持續在臉書分享相關衛教，這次提醒孕婦對於屈公病要格外注意，因國外研究發現母親若遭感染，即使病毒沒有垂直傳染腹中胎兒，寶寶仍恐發展遲緩，甚至出現自閉症。

廣東屈公病疫情擴大　陸委會：赴陸應慎重

廣東屈公病疫情擴大　陸委會：赴陸應慎重

即／高雄愛河又有浮屍　驚見男子漂河面

即／高雄愛河又有浮屍　驚見男子漂河面

屈公病國際疫情加劇「高風險國家一表看」

屈公病國際疫情加劇「高風險國家一表看」

廣東屈公病暴增　醫揭「台灣最重要的事」易威脅3種人

廣東屈公病暴增　醫揭「台灣最重要的事」易威脅3種人

關鍵字：

佛山屈公病清潔病媒蚊防疫大掃除基孔肯雅熱

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面