生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「熊本熊辦公室」進駐桃園機場！暑假4活動吸客　體驗營報名搶翻

▲▼桃機暑假活動。（圖／桃機公司提供）

▲桃機暑假首度攜手熊本機場推出「探索熊本趣」活動。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

疫後旅遊起飛，桃園機場今年上半年旅運量飆2346萬7882人次，較去年同期成長5.79%，全年上看4900萬人次，上半年轉機客341萬也創下新高。瞄準暑假旺季，桃機公司推出4活動吸客，包括首度攜手熊本機場舉辦「探索熊本趣」特展、桃機體驗營首開箱第三航廈北登機廊廳，吸引不少民眾參加。

桃機運量不斷攀升，由於正值暑假旺季，桃機公司推出飛安實境解謎遊戲、「探索熊本趣」特展、馬戲樂舞等藝文演出、機場體驗營等4大系列活動，讓沒出國的旅客到國門也能玩出新體驗。

桃機公司副總李俊德表示，桃園機場與熊本機場自去(2024)年締結姊妹機場以來，今年暑假首次合作舉辦的文化觀光交流活動，「探索熊本趣」特展至12月14日，現場展出熊本觀光主題及熊本熊部長辦公室，還有兩隻專為桃園機場打造的3D熊本熊，國人不用去日本就可親睹熊本熊風采，舉辦熊本熊見面會周末，桃園機場第二航廈北側五樓商場來客數成長28%。

▲▼桃機公司副總李俊德。（圖／記者李姿慧攝）

▲桃機公司副總李俊德。（圖／記者李姿慧攝）

此外，桃機也舉辦飛安解謎互動遊戲，以實境尋寶的互動方式，帶民眾關關解謎，提升飛安意識，去年相關活動參與人數為2萬6798人，較前年成長3.7倍，今年主題為《飛向雲端守護平安》，活動至8月31日前全天候開放，迄今已9306人參與。

機場也延續去年大獲好評的文藝季，今年以「翱翔天際，大Fun藝彩」為主題，邀請藝文團體於機場表演音樂、舞蹈、戲劇及跨界藝術。李俊德表示，今年旅運將突破歷史新高，1至6月桃園機場轉機旅客亦已達341萬675人次，較去年同期增加6萬3520人次，創新高紀錄，因此今年藝文表演擴大至出境及轉機管制區內，8月有兩場精彩表演，包括8月8日由「星合有限公司」演出富有現代劇場感的馬戲表演，8月22日由「當代樂坊」帶來樂舞表演。

▲▼桃機暑假活動。（圖／桃機公司提供）

▲▼桃機暑假推出藝文活動和體驗營。（圖／桃機公司提供）

▲▼桃機暑假活動。（圖／桃機公司提供）

另邁入第三年的「桃園機場體驗營」，也將於8月23日、30日及9月6日舉辦三梯次活動，除參訪星宇航空運籌中心外，也將深入長榮空廚了解飛機餐製作過程，並首次帶領學員開箱即將啟用的第三航廈北登機廊廳。

李俊德指出，「桃園機場體驗營」今年報名盛況更勝以往，有3437人報名，僅錄取84名，透過電腦抽籤，中籤率僅2.4%，相較去年1939人報名、中籤率4.3%，更加搶手，主要是很多民眾對航空充滿熱誠，譬如今天全日空星際大戰彩繪飛機來台，半夜就有民眾來等待，至少300人搶拍飛機，此外，第三航廈北登機廊廳也是新開放主題，很多民眾希望提早來踩線。

李俊德表示，除桃園機場外，昇恆昌等機場大聯盟成員和業者也都會舉辦活動，未來也會加入，將不限定機場公司辦的活動。

08/07 全台詐欺最新數據

桃機暑假活動旅遊熊本桃園機場旅運量第三航廈北廊廳

