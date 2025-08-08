　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】馬拉灣門票「買一送一」午後雙人只要899元　hahababy親子路跑在麗寶！玖壹壹、安心亞、七月半熱力開唱

▲▼馬拉灣,買一送一,暑假,冰品,麗寶OUTLET MALL,親子,路跑。（圖／業者提供）

▲馬拉灣門票買一送一，午後雙人899元，玩水再抽免費冰品。

圖、文／月眉國際開發股份有限公司提供

暑假剩下不到一個月加上響應馬拉灣25週年，麗寶樂園渡假區8月優惠再升級，即日起至8月31日，原價899元的全票，凡13:00後入園，馬拉灣雙人只要899元，等同於買一送一。麗寶OUTLET MALL新櫃登場，還有hahababy路跑報名專屬住宿折扣與演唱會卡司釋出，這個八月，就是要讓你一次把吃喝玩樂購全解鎖！

除了體驗多種刺激設施之外，暑假還有免費冰品刮刮樂、霜淇淋濟濟樂挑戰、夢幻「白日夢沙灘」，每週五六日更舉辦粉紅泡泡派對，閉園前還有終場火舞秀，讓你嗨翻整個夏天。 麗寶OUTLET MALL 8月份也迎來多間人氣品牌新櫃登場，為暑假增添更多驚喜滋味！8月8日至10日，「Mister Donut」祭出任選7入甜甜圈僅218元超值組合，還有可爾必思買一送一；「COLD STONE酷聖石冰淇淋」即日起至8月10日推出開幕限定優惠，大杯冰淇淋買一送一；複合女鞋品牌「NEW STEP」旗下匯集MAGY、ORIN、CHOiCE、TAS、DIANA等人氣女鞋，於8月8日正式開幕，全館消費滿3,000折300元、滿5,000折550元，限時優惠千萬別錯過。

由全台最大親子品牌hahababy主辦、蔡阿嘎與二伯領軍舉辦的「hahababy擁抱點點路跑RUN」，即將在12月20日、21日於麗寶樂園渡假區登場。8月8日中午12點開放報名，名額有限、錯過就要等明年！今年加入煙火秀與天空之夢摩天輪燈光秀，演唱會超豪華卡司演出，有玖壹壹、安心亞、蔡旻佑、蔡阿嘎率領「七月半」團體壓軸開唱，還有大小朋友最愛的IP偶像、親子台哥哥姐姐們現身互動！此外，參加路跑的跑者還有可以享有麗寶福容大飯店500元、麗寶賽車主題旅店300元訂房折扣，早鳥下訂最划算。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／颱風路徑北修！最新預測曝
林岱樺涉貪遭起訴「參選到底」　陳其邁發聲了
多處器官受損！　沈玉琳血癌「1原因」化療再等等
24歲AV女優猝逝！逾十萬粉絲　震驚美業界
女教練成人池教游泳！3歲愛女「戲水池溺斃」　判國賠159萬
快訊／英特爾發聲明！陳立武發信全員工　全文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】馬拉灣門票「買一送一」午後雙人只要899元　hahababy親子路跑在麗寶！玖壹壹、安心亞、七月半熱力開唱

年底最夯質感路跑登場！德國雙人路跑活動限時開放報名、限量收藏級物資包等你搶

7-11推出《鬼滅之刃》限量周邊！日輪刀傘、花紋編織包快閃購

九族「清涼嘉年華」玩瘋啦！油條兄弟濕身水槍大戰狂喊：相煎何太急！

超商周末優惠來了！哈根達斯買10送10　咖啡、麵包、涼麵都下殺

「蠟筆小新、超人力霸王」聯名零食組限量賣！中元量販優惠一次看

台中新光三越證實了　官方：預計9月底恢復營運

好市多外送「大烤雞」賣最好！Uber Eats首公布排行　香蕉也上榜

7-11新推「紫桑果粒冰茶」　門市滿額送韓國超萌「RiCO杯緣子」

守護孩子健康別忽略地板清潔 ! 親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器　爸媽圈口碑神器

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

【廣編】馬拉灣門票「買一送一」午後雙人只要899元　hahababy親子路跑在麗寶！玖壹壹、安心亞、七月半熱力開唱

年底最夯質感路跑登場！德國雙人路跑活動限時開放報名、限量收藏級物資包等你搶

7-11推出《鬼滅之刃》限量周邊！日輪刀傘、花紋編織包快閃購

九族「清涼嘉年華」玩瘋啦！油條兄弟濕身水槍大戰狂喊：相煎何太急！

超商周末優惠來了！哈根達斯買10送10　咖啡、麵包、涼麵都下殺

「蠟筆小新、超人力霸王」聯名零食組限量賣！中元量販優惠一次看

台中新光三越證實了　官方：預計9月底恢復營運

好市多外送「大烤雞」賣最好！Uber Eats首公布排行　香蕉也上榜

7-11新推「紫桑果粒冰茶」　門市滿額送韓國超萌「RiCO杯緣子」

守護孩子健康別忽略地板清潔 ! 親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器　爸媽圈口碑神器

美參議院軍委會主席傳將訪台　陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

車輪餅一個10元「攤販怎麼生存的？」　網曝內幕：上班族不能比

日本樂團來台掃貨啤酒：買回去孝敬爸爸！「我吃一點」跟上脆流行

顏色鮮豔有毒？坊間傳「3說法」辨別毒菇　醫：易誤判

楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

獨家／蘿拉翻版？　網紅CEO森田「遭前助理侵占逾69萬元」確定起訴！

災後防疫雙線進行　黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖　靠自己也能翻身致富

桃機T3北登機廊廳年底啟用　國籍航空已完成30架次測試

掃QR碼免費送超商禮券？詐騙老招別上當　金門警教你辨真偽

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

消費熱門新聞

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

超商周末優惠來了！咖啡、麵包、涼麵都下殺

超商連續5天「買1送1」懶人包

速食店父親節優惠一次看

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節優惠懶人包

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

2025人氣IP吉伊卡哇

LV回應「臭包包」事件

苗可麗大稻埕罵九遍動力火車！「Uber前後任代言人同台」八點檔式互槓觀眾笑瘋

7-11推出《鬼滅之刃》周邊快閃購

好市多外送「大烤雞」賣最好！Uber Eats首公布排行　香蕉也上榜

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕登場

更多熱門

相關新聞

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

暑假收假倒數，位於台北大巨蛋對面的國聯飯店祭出自助式早餐買一送一，兩人同行含服務費840元，就能享有中西式料理吃到飽。另外，日本140年歷史的天婦羅名店「銀座天國」首度跨海來台，8月19日至22日於大倉久和大飯店進行為期4天的客座。

星巴克慶父親節大杯以上買1送1

星巴克慶父親節大杯以上買1送1

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

3天帶爸免費玩六福村　馬拉灣買1送1

3天帶爸免費玩六福村　馬拉灣買1送1

Run Your Way！2025 New Balance 10K 城市路跑系列賽

Run Your Way！2025 New Balance 10K 城市路跑系列賽

關鍵字：

馬拉灣買一送一暑假冰品麗寶OUTLET MALL親子路跑

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面