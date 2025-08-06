詐桃機三航站新建工程款3275萬　東元專案經理遭起訴

▲台北地檢署起訴東元電機員工涉幫下包商以假合約詐工程款。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

東元電機2019年間承攬桃園機場三航站公共設施新建工程，下包商偉銓營造卻爆發財務危機，東元專案經理張耿銘涉嫌為了避免延誤工期，利用東元的「監督付款」制度，幫偉銓公司以假合約向東元詐得3275萬元的墊付款，台北地檢署6日依偽造文書、詐欺等罪起訴張等6人，原列被告的東元電機總經理張松鑌與特助費小凡，因犯罪嫌疑不足，獲不起訴。

檢察官調查，東元與偉銓合作，由東元取得桃機工程案後，將「鋼構勞務工程相關之鐵架加工」發包給偉銓，結果偉銓因積欠工程款，想向東元借款周轉，剛好東元為了避免下包商因突發財務困難導致違約，有「監督付款」制度，由東元先代下包商付款，確保工程如期進行。

負責這起工程的東元專案計畫經理張耿銘，為了幫偉銓公司周轉，與偉銓負責人葉瑞文、技術合約廠商全台公司負責人顏全嘉等人合謀，假借原物料及加工費上漲等不實名目，與材料商簽訂不實合約書，讓東元預支款項3275萬餘元給材料商之後，再轉給偉銓1741萬餘元用來還債，其餘轉入全台公司顏的帳戶。

檢察官考量東元從2007年起，已有11次「監督付款」實例，認為這次東元比照辦理並無非常規交易的問題，但是張耿銘明知包商使用假合約詐領款項，被認定是共犯，因此依法提起公訴。