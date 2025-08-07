　
地方 地方焦點

最難訂吃到飽「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免跟風搶預約

▲台北漢來大飯店「島語自助餐」。（圖／記者黃士原攝）

▲「島語自助餐」被稱為最難訂的吃到飽餐廳。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

被稱為最難訂吃到飽的「島語自助餐廳」8月22日將插旗高雄漢神百貨，先前開放線上預訂首週座位，超過1萬個名額在5分鐘內瞬間被秒殺，高雄漢來大飯店特別推出「保證訂位」住房專案，預定住宿就能一次享用島語、漢來海港兩家吃到飽。義大皇家酒店則推出超狂住宿方案，4人同行平均每人每晚最低只要736元起，CP值爆表。

▲▼漢來大飯店。（圖／漢來大飯店提供）

▲高雄漢來大飯店推出一泊二食，入住可享島語自助餐晚餐、漢來海港早餐。（圖／漢來大飯店提供）

島語自助餐廳將於8月22日開幕，掀起南部饕客搶訂潮。高雄漢來大飯店即日起推出每日限量的保證訂位住房專案「島語饗夜・一泊二食」，只要預訂指定日期，即可享有每晚8880元起的豪華客房，並保證入住當日晚間用餐於島語自助餐廳，翌日也能吃到豐盛的漢來海港自助早餐。

▲窗外即可一覽義大世界摩天輪魔幻絢麗燈光的獨家景觀。（圖／義大皇家酒店提供）

▲義大皇家酒店窗外即可一覽義大世界摩天輪絢麗燈光的獨家景觀。（圖／義大皇家酒店提供）

暑假最適合親子出遊，義大皇家酒店推出「這夏好好玩1+1」住宿專案，即日起至8月31日，入住指定房型享專案價5888元起，可選擇連住2晚或同日入住2間。若4人同行選擇雅緻家庭房，平均每人每晚最低只要736元起，就能入住五星級飯店，並再贈送200元餐飲抵用券。

▲一家大小平日選擇「摩登美食家」方案，可入住獨立起居空間的開放式大套房。（圖／高雄英迪格酒店提供）

▲一家大小平日選擇「摩登美食家」方案，可入住獨立起居空間的開放式大套房。（圖／高雄英迪格酒店提供）

高雄中央公園英迪格酒店1樓咖啡廳近日更新菜單，配合住宿方案推出「無憂住含早晚餐」專案，每晚 4900 元起，加1元還能升級享雙人晚餐組合。暑假限定寵親子家庭，即日起至9月30日，另有「摩登美食家」一泊二食家庭房專案，一家大小平日每晚 9100 元起，即可入住擁有獨立起居空間的開放式大套房，盡情享用早餐及市值近4000元的全家分享晚餐。

▲高雄洲際酒店首度攜手海上超跑遊艇，歡迎旅客體驗南方海洋魅力。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲高雄洲際酒店首度攜手海上超跑遊艇，歡迎旅客體驗南方海洋魅力。（圖／高雄洲際酒店提供）

來到高雄旅遊，港邊的景色當然不容錯過。高雄洲際酒店首度攜手高雄港熱門「海上超跑遊艇」推出住宿專案，即日起至12月30日，只要入住任一房型，就贈送市價4800元的海上超跑40分鐘體驗兌換券。若是在館內任一餐廳單筆消費滿1999元，也可以2999元加購超跑遊艇兌換券。

島語自助餐漢來美食高雄漢來大飯店義大皇家酒店高雄英迪格酒店高雄洲際酒店海上超跑

