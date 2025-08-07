最難訂吃到飽「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免跟風搶預約

▲「島語自助餐」被稱為最難訂的吃到飽餐廳。（圖／ETtoday資料照）



記者許宥孺／高雄報導

被稱為最難訂吃到飽的「島語自助餐廳」8月22日將插旗高雄漢神百貨，先前開放線上預訂首週座位，超過1萬個名額在5分鐘內瞬間被秒殺，高雄漢來大飯店特別推出「保證訂位」住房專案，預定住宿就能一次享用島語、漢來海港兩家吃到飽。義大皇家酒店則推出超狂住宿方案，4人同行平均每人每晚最低只要736元起，CP值爆表。

▲高雄漢來大飯店推出一泊二食，入住可享島語自助餐晚餐、漢來海港早餐。（圖／漢來大飯店提供）



島語自助餐廳將於8月22日開幕，掀起南部饕客搶訂潮。高雄漢來大飯店即日起推出每日限量的保證訂位住房專案「島語饗夜・一泊二食」，只要預訂指定日期，即可享有每晚8880元起的豪華客房，並保證入住當日晚間用餐於島語自助餐廳，翌日也能吃到豐盛的漢來海港自助早餐。

▲義大皇家酒店窗外即可一覽義大世界摩天輪絢麗燈光的獨家景觀。（圖／義大皇家酒店提供）



暑假最適合親子出遊，義大皇家酒店推出「這夏好好玩1+1」住宿專案，即日起至8月31日，入住指定房型享專案價5888元起，可選擇連住2晚或同日入住2間。若4人同行選擇雅緻家庭房，平均每人每晚最低只要736元起，就能入住五星級飯店，並再贈送200元餐飲抵用券。

▲一家大小平日選擇「摩登美食家」方案，可入住獨立起居空間的開放式大套房。（圖／高雄英迪格酒店提供）



高雄中央公園英迪格酒店1樓咖啡廳近日更新菜單，配合住宿方案推出「無憂住含早晚餐」專案，每晚 4900 元起，加1元還能升級享雙人晚餐組合。暑假限定寵親子家庭，即日起至9月30日，另有「摩登美食家」一泊二食家庭房專案，一家大小平日每晚 9100 元起，即可入住擁有獨立起居空間的開放式大套房，盡情享用早餐及市值近4000元的全家分享晚餐。

▲高雄洲際酒店首度攜手海上超跑遊艇，歡迎旅客體驗南方海洋魅力。（圖／高雄洲際酒店提供）



來到高雄旅遊，港邊的景色當然不容錯過。高雄洲際酒店首度攜手高雄港熱門「海上超跑遊艇」推出住宿專案，即日起至12月30日，只要入住任一房型，就贈送市價4800元的海上超跑40分鐘體驗兌換券。若是在館內任一餐廳單筆消費滿1999元，也可以2999元加購超跑遊艇兌換券。