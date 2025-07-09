鹿港公會堂前積水嚴重　3男脫衣蓋泡棉跳水嬉鬧！網友撻伐

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連日暴雨不斷，各地傳出淹水災情，沒想到竟有人把淹水當成「玩水天堂」！員林市龍燈公園滯洪池昨(6)日出現一名24歲男子全身脫光跳下水游泳，而鹿港公會堂前也因積水嚴重，有3名男子披著泡棉跳進水中嬉鬧，直到發現被民眾錄影才趕緊離開，誇張行徑讓當地居民怒轟：「把災難當娛樂，有沒有公德心？」

▲彰化員林裸男跳滯洪池游泳（左），鹿港公會堂前也有3男跳水嬉鬧。（圖／民眾提供）

▲鹿港公會堂淹水，男子頭披泡棉跳水游泳。（圖／民眾提供）

員林市龍燈公園滯洪池因連日大雨水位高漲，沒想到昨天下午竟有一名24歲男子脫光衣服跳進水中，不僅在池裡游泳，還囂張地爬上籃球框架，完全無視一旁民眾的異樣眼光。警方獲報到場時，男子已離開，但離譜畫面全被拍下，遭警方依涉公然猥褻罪嫌送辦。

▲鹿港公會堂淹水，男子頭披泡棉跳水游泳。（圖／民眾提供）

同樣誇張的場景也出現在鹿港，由於暴雨導致公會堂前嚴重積水，水深及胸部，竟有3名男子頭蓋著泡棉跳進水中、脫衣玩耍，還不斷嬉鬧，直到發現有民眾拿手機錄影，3人才匆忙將已經濕掉的上衣趕緊擰乾穿上離開。影片曝光後引發網友怒火，痛批「別人擔心家園淹水，你們卻在玩？」實在太離譜。

由於暴雨後的積水可能夾帶病菌或暗藏危險物品，隨便下水恐引發感染或受傷，網友疾呼「千萬別為了一時好玩拿生命開玩笑」。

▲刺青男跳滯洪池裸泳又穿起泳褲站上籃框跳水。（圖／民眾提供）