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搭檔不再是全紅嬋！　陳芋汐世錦賽奪冠後坦言：一直在調整心態

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將陳芋汐7月31日在世錦賽跳水女子10公尺跳台項目中，以430.50分奪冠，領先亞軍德國選手保利娜·普費夫63.40分（367.10分），不僅如此雙人項目中，搭檔掌敏潔，也拿下冠軍。對於搭檔不是長年好友兼戰友的全紅嬋，陳芋汐在賽後受訪也感嘆表示感想。

▲▼陳芋汐本次世錦賽搭檔掌敏潔。（圖／世界泳聯，上同）

▲▼陳芋汐世錦賽奪冠。（圖／世界泳聯）

▲▼陳芋汐世錦賽奪冠。（圖／世界泳聯）

▲陳芋汐本次世錦賽搭檔掌敏潔。（圖／世界泳聯，上同）

據《魯中晨報》報導，全紅嬋因長年腰傷，先前回到廣東接受治療，目前雖回到國家隊，但仍在調整訓練中。陳芋汐賽後表示，「壓力肯定有，包括其實還有，就這次在單人，和雙人上面，都有換搭檔，包括我身邊的人，也不再是小紅，所以這次可能我更需要去扛起，更大的責任了。」

▲陳芋汐世錦賽單人項目奪冠後落淚。（圖／世界泳聯）

▲▼陳芋汐世錦賽奪冠。（圖／世界泳聯）

▲▼陳芋汐世錦賽奪冠。（圖／世界泳聯）

▲▼陳芋汐世錦賽奪冠。（圖／世界泳聯）

▲陳芋汐世錦賽單人項目奪冠後落淚。（圖／世界泳聯，上同）

陳芋汐還表示，「其實我昨天的預賽，包括今天的準決賽，一直都是在調整自己這樣的心態，還是感覺很不一樣，包括自己心理上的變化確實是有，但是一方面，其實我也相信我隊友，在決賽中，她也是能發揮出自己的水平，盡自己最大全力去努力。」

她接著說道，「另一方面我也就不斷的提醒自己，不斷的要相信自己是能做到的，我只要專注於自己的比賽，專注自己的動作吧，對我來說，其實非常感謝團隊，也非常感謝所有支持我的教練，領隊啊，因為確實沒有他們，不斷的去幫助我，我走不到今天，我是真的可能在巴黎奧運會後，就放棄了。」

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺跳台展現神默契。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

報導指出，女子10公尺跳台冠軍是陳芋汐本屆世錦賽收穫的第三金，此前她與陳藝文、程子龍、曹緣一起獲得混團冠軍，並與掌敏潔一起獲得女雙10公尺跳台的冠軍。

先前報導指出，全紅嬋預計2025年11月參加粵港澳全運會，女子10公尺跳台單、雙人及團體項目；2028年洛杉磯奧運週期技術儲備，嘗試5255B新動作，屆時有望再次搭檔陳芋汐，並重現水花消失術複製貼上。

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