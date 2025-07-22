全紅嬋結束養傷歸隊！　「訓練畫面」曝…粉絲嗨喊：全運會見

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋近日結束在廣東隊的養傷計畫，回到國家隊重新開始訓練。訓練畫面中，全紅嬋努力實踐每一訓練規劃，與隊友有說有笑，也不忘展示調皮可愛的一面，令不少粉絲直呼，期待全紅嬋全運會的表現。

綜合陸媒報導，全紅嬋先前因腳腕韌帶損傷復發及腰部勞損（距腓前韌帶損傷+關節腔積液），自2025年5月起退出全國冠軍賽及新加坡世錦賽，返回廣東隊進行系統性復健。

▲全紅嬋戴起耳機專注訓練。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋在廣東養傷期間，因發育期加上減少訓練強度，體態較先前比賽狀態還圓潤些，遭不少網友批評，「長胖了，肉太多了」、「這麼肉還能跳嗎」、「這樣下去要退役了吧」。

▲全紅嬋與隊友陳艾森一同訓練。（圖／翻攝自微博）

教練團指出，全紅嬋的復健計畫分為三階段，第一階段為消炎鎮痛+物理治療（如德國高壓氧艙每日90分鐘）；第二階段為水中感覺重建（低強度核心訓練+AI動作分析優化技術細節）；第三階段為跳台實操訓練（7月起已恢復陸上訓練，翻騰動作達巔峰期九成水平，入水角度仍待微調）。

教練團表示，全紅嬋目前訓練中仍顯吃力，部分動作後累至虛脫坐地，但仍維持樂觀心態，「但她的核心肌力增強，肌肉質量提高3%，體脂降1.5%，每日專項訓練時間增加30%。」

▲全紅嬋養傷訓練畫面。（圖／翻攝自微博，上同）

教練團指出，全紅嬋的訓練每日跳水次數從450次減少至300次，增加柔軟度及核心肌力訓練（如彈網蹦跳、倒板練習等），來適應發育期的變化

報導指出，全紅嬋預計2025年11月參加粵港澳全運會，女子10公尺跳台單、雙人及團體項目；2028年洛杉磯奧運週期技術儲備，嘗試5255B新動作。

教練團評估，全紅嬋完全恢復需半年以上，目前以「科學過渡」為核心，避免二次損傷。