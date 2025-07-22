　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋結束養傷歸隊！　「訓練畫面」曝…粉絲嗨喊：全運會見

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋近日結束在廣東隊的養傷計畫，回到國家隊重新開始訓練。訓練畫面中，全紅嬋努力實踐每一訓練規劃，與隊友有說有笑，也不忘展示調皮可愛的一面，令不少粉絲直呼，期待全紅嬋全運會的表現。

綜合陸媒報導，全紅嬋先前因腳腕韌帶損傷復發及腰部勞損（距腓前韌帶損傷+關節腔積液），自2025年5月起退出全國冠軍賽及新加坡世錦賽，返回廣東隊進行系統性復健。

▲▼全紅嬋訓練近況。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋戴起耳機專注訓練。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋在廣東養傷期間，因發育期加上減少訓練強度，體態較先前比賽狀態還圓潤些，遭不少網友批評，「長胖了，肉太多了」、「這麼肉還能跳嗎」、「這樣下去要退役了吧」。

▲全紅嬋與隊友陳艾森一同訓練。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋與隊友陳艾森一同訓練。（圖／翻攝自微博）

教練團指出，全紅嬋的復健計畫分為三階段，第一階段為消炎鎮痛+物理治療（如德國高壓氧艙每日90分鐘）；第二階段為水中感覺重建（低強度核心訓練+AI動作分析優化技術細節）；第三階段為跳台實操訓練（7月起已恢復陸上訓練，翻騰動作達巔峰期九成水平，入水角度仍待微調）。

教練團表示，全紅嬋目前訓練中仍顯吃力，部分動作後累至虛脫坐地，但仍維持樂觀心態，「但她的核心肌力增強，肌肉質量提高3%，體脂降1.5%，每日專項訓練時間增加30%。」

▲全紅嬋養傷訓練畫面。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼全紅嬋訓練畫面。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋訓練畫面。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋訓練畫面。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋養傷訓練畫面。（圖／翻攝自微博，上同）

教練團指出，全紅嬋的訓練每日跳水次數從450次減少至300次，增加柔軟度及核心肌力訓練（如彈網蹦跳、倒板練習等），來適應發育期的變化

報導指出，全紅嬋預計2025年11月參加粵港澳全運會，女子10公尺跳台單、雙人及團體項目；2028年洛杉磯奧運週期技術儲備，嘗試5255B新動作。

教練團評估，全紅嬋完全恢復需半年以上，目前以「科學過渡」為核心，避免二次損傷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／范斯高颱風估明天生成　不排除發海警
虎豹潭溪水暴漲釀2大4小溺死　二審改判國賠617萬
被關得莫名其妙！柯文哲自嘲已換7室友　應曉薇：我換15個
快訊／台股尾盤重挫　金管會發3聲明
快訊／沒來上班　夫妻住處雙亡
魔鷹忍不住落淚！統一獅2洋將擁抱
統神是爆發型！和老婆「一天4次」不戴就中　最愛姿勢曝
快訊／京華城基地前「路面凹陷」！　現場警戒中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全紅嬋結束養傷歸隊！　「訓練畫面」曝…粉絲嗨喊：全運會見

中國分散糧食進口　在安哥拉投資大豆玉米田

商場玩「真人CS」　陸18歲少年摔死

20歲陸男「強姦大嫂」被關9年　他出獄後報復…殺害見義勇為鄰居

挽救學生「畢業即失業」問題　陸人社部推「五個集中」政策

京東收購香港超市　港媒憂慮中國式內捲來襲

陸「以舊換新」實施半年　家電、手機、電腦熱銷

行動電源自燃！羅馬仕員工：數月沒見到老闆　抽屜內A4紙全被收走

河南水庫成「野泳樂園」　人游泳狗戲水無視「飲用水源地」標語

杭州「糞水」事件　陸公安刑拘一名「造謠網友」

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

全紅嬋結束養傷歸隊！　「訓練畫面」曝…粉絲嗨喊：全運會見

中國分散糧食進口　在安哥拉投資大豆玉米田

商場玩「真人CS」　陸18歲少年摔死

20歲陸男「強姦大嫂」被關9年　他出獄後報復…殺害見義勇為鄰居

挽救學生「畢業即失業」問題　陸人社部推「五個集中」政策

京東收購香港超市　港媒憂慮中國式內捲來襲

陸「以舊換新」實施半年　家電、手機、電腦熱銷

行動電源自燃！羅馬仕員工：數月沒見到老闆　抽屜內A4紙全被收走

河南水庫成「野泳樂園」　人游泳狗戲水無視「飲用水源地」標語

杭州「糞水」事件　陸公安刑拘一名「造謠網友」

吉力吉撈「彭彭衝刺」直奔休息室笑翻全場　沒料到是郭天信傳超快

北韓野心曝光？派交換生赴俄學AI　被譏「假人抱筆電作秀」

從照護到創生！　嘉藥USR跨海走訪日本借鏡永續社區實踐

OPEL「新跨界休旅」售價公布！油電、電動都有　還能選7人座

26%川普關稅來襲！印度8月前難達協議　5度談判仍卡關

權后換人！　聯發科市值衝2.29兆擠下鴻海

系教評會不公布周台英懲處結果　教育部質疑：未看到保密規定

「URBAN PARADISE」精品餐酒體驗開啟Buffet新紀　 吃出世界風景　喝出城市靈魂！

北中周末都有超強音樂季！卡司一次筆記　還能吹海風逛市集

標普、那指創新高　4大特殊產業ETF大啖AI商機

【造勢飆國罵】林國成罵賴清德「X你娘」！ 認情緒失控「道歉了」

大陸熱門新聞

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

陸班機凌晨「廣州飛廣州」 民眾狂問號！1.5小時是在飛什麼？

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

同時交往20男友！文書妹收全新iPhone「轉賣買房」

窮困青年逆襲成博士　致謝詞逼哭網

20歲男強姦大嫂…出獄後殺害報警鄰居

18歲男玩「真人CS」意外從5樓墜亡

男大生「忘關鏡頭」打X槍畫面全直播　線上各校同學看呆

深入1820米發現沙漠鈾礦　陸又打破全球紀錄　

全球首見！大陸機器人能自己換電池

爭遺產意外曝「兩人都不是親生」

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

行動電源自燃！羅馬仕員工：數月沒見到老闆

糞水事件　陸公安刑拘一名造謠網友

更多熱門

相關新聞

鹿港公會堂前積水嚴重　3男脫衣蓋泡棉跳水嬉鬧

鹿港公會堂前積水嚴重　3男脫衣蓋泡棉跳水嬉鬧

彰化連日暴雨不斷，各地傳出淹水災情，沒想到竟有人把淹水當成「玩水天堂」！員林市龍燈公園滯洪池昨(6)日出現一名24歲男子全身脫光跳下水游泳，而鹿港公會堂前也因積水嚴重，有3名男子披著泡棉跳進水中嬉鬧，直到發現被民眾錄影才趕緊離開，誇張行徑讓當地居民怒轟：「把災難當娛樂，有沒有公德心？」

全裸跳滯洪池、爬籃框　彰化刺青男辯「好玩」

全裸跳滯洪池、爬籃框　彰化刺青男辯「好玩」

彰化淹大水番外篇！刺青男全裸跳滯洪池

彰化淹大水番外篇！刺青男全裸跳滯洪池

全紅嬋新家別墅屢暫停施工 家人求粉絲網紅們「放過」別再來圍觀

全紅嬋新家別墅屢暫停施工 家人求粉絲網紅們「放過」別再來圍觀

全運會南投射箭代表隊成員田萱獲總統教育獎

全運會南投射箭代表隊成員田萱獲總統教育獎

關鍵字：

跳水全紅嬋洛杉磯奧運全運會

讀者迴響

熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

可能有雙颱！　最新預測曝

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面