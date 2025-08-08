楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

▲楊柳颱風預測路徑。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

今年第11號颱風楊柳(Podul)今日凌晨生成，路徑一路向西進行。天氣粉專指出，颱風下周接近台灣東部海域，環境優渥可能快速發展，如果發展好就可能達中颱以上，受風切影響太大則半路消散；另外，路徑仍有變數，誤差範圍大概是台灣到巴士海峽。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今日發文指出，由於太平洋高壓較強勢，楊柳預估未來將穩定西行，預計下周三、周四最接近台灣，但路徑仍有變數，誤差範圍大概是台灣到巴士海峽，由於它是個環流核心較小的颱風，因此形成初期「環境」的好壞就十分重要，這也是影響他未來強度發展的關鍵，「發展的好就中颱以上，受風切影響太大就半路消散。」

粉專進一步說明，今環境風切不大、加上海溫高，較適合發展，但到了周六至下周一，目前西太平洋遠洋及琉球，各有一個太平洋高壓中心，未來遠洋的副高中心會逐漸西伸，與琉球一帶副高合併，合併後西伸的副高中心，則位於日本南方附近，在其西伸的過程中，由於中高層與低層風向(速)差異，會在太平洋高壓脊南側產生較大的風切。

「當然楊柳若採取較偏南路徑，受風切影響也會降低。」粉專表示，這3天歐洲與美國模式預測分歧，美國(GFS)預測受惠於海溫仍適合發展的情況下，在此期間楊柳仍有十分緩慢增強的可能，而歐洲(EC)則認為在楊柳較弱，會因副高的下沉氣流與較強的風切，在琉球附近消散。

粉專指出，下周二、三楊柳來到台灣東方外海，風切在此期間會明顯減弱、加上高海溫，會有快速增強的機會，大概2天的發展時間，部分模式預測至少會來到中度颱風等級，實際上就要視其發展狀況而定。

▲楊柳颱風暴風可能到達時間。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資料顯示，輕颱楊柳上午8時的中心位置在北緯 20.0 度，東經 145.7 度，以時速18公里向西北移動，近中心最大風速每秒 20 公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風平均暴風半徑 80 公里。。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，楊柳颱風以目前資料來看，預估12日接近台灣東部海面，13、14日影響台灣最明顯。以目前路徑預測會通過巴士海峽，但也不排除往台灣靠近，屆時有可能會發佈海上警報。未來動態還要密切觀察。