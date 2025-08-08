　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

▲▼楊柳颱風。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風預測路徑。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

今年第11號颱風楊柳(Podul)今日凌晨生成，路徑一路向西進行。天氣粉專指出，颱風下周接近台灣東部海域，環境優渥可能快速發展，如果發展好就可能達中颱以上，受風切影響太大則半路消散；另外，路徑仍有變數，誤差範圍大概是台灣到巴士海峽。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今日發文指出，由於太平洋高壓較強勢，楊柳預估未來將穩定西行，預計下周三、周四最接近台灣，但路徑仍有變數，誤差範圍大概是台灣到巴士海峽，由於它是個環流核心較小的颱風，因此形成初期「環境」的好壞就十分重要，這也是影響他未來強度發展的關鍵，「發展的好就中颱以上，受風切影響太大就半路消散。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專進一步說明，今環境風切不大、加上海溫高，較適合發展，但到了周六至下周一，目前西太平洋遠洋及琉球，各有一個太平洋高壓中心，未來遠洋的副高中心會逐漸西伸，與琉球一帶副高合併，合併後西伸的副高中心，則位於日本南方附近，在其西伸的過程中，由於中高層與低層風向(速)差異，會在太平洋高壓脊南側產生較大的風切。

「當然楊柳若採取較偏南路徑，受風切影響也會降低。」粉專表示，這3天歐洲與美國模式預測分歧，美國(GFS)預測受惠於海溫仍適合發展的情況下，在此期間楊柳仍有十分緩慢增強的可能，而歐洲(EC)則認為在楊柳較弱，會因副高的下沉氣流與較強的風切，在琉球附近消散。

粉專指出，下周二、三楊柳來到台灣東方外海，風切在此期間會明顯減弱、加上高海溫，會有快速增強的機會，大概2天的發展時間，部分模式預測至少會來到中度颱風等級，實際上就要視其發展狀況而定。

▲▼ 楊柳颱風。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風暴風可能到達時間。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資料顯示，輕颱楊柳上午8時的中心位置在北緯 20.0 度，東經 145.7 度，以時速18公里向西北移動，近中心最大風速每秒 20 公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風平均暴風半徑 80 公里。。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，楊柳颱風以目前資料來看，預估12日接近台灣東部海面，13、14日影響台灣最明顯。以目前路徑預測會通過巴士海峽，但也不排除往台灣靠近，屆時有可能會發佈海上警報。未來動態還要密切觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳颱風2劇本！　粉專估「接近台灣達中颱以上」
台灣民意民調／66%贊同有條件重啟核三　綠支持者也有46%同
67架次共機艦出海擾台　創新高38架次逾越海峽中線
趙露思直播奇蹟！隨手一撕「店家1天訂單8年總和」　負責人驚呆
日史上第一位「台灣專屬AV女優」出道！　她爆哭：夢想成真

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

員工巡查突昏倒送醫不治　台鐵：派員協助家屬

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

軍人搭高鐵送熱飲　9月1日起一連招待4天

以為在網購！同事「1習慣」她超驚訝　一票人都會：就是舉手之勞

台灣網紅進軍日本AV圈！簽約SOD專屬女優　中指通：憋超久

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

「楊柳」清晨生成！　專家：颱風最愛父親節

楊柳颱風持續增強「不排除穿越台灣」　下週三通過

快訊／楊柳颱風清晨生成！路徑曝光　不排除發海警

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

員工巡查突昏倒送醫不治　台鐵：派員協助家屬

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

軍人搭高鐵送熱飲　9月1日起一連招待4天

以為在網購！同事「1習慣」她超驚訝　一票人都會：就是舉手之勞

台灣網紅進軍日本AV圈！簽約SOD專屬女優　中指通：憋超久

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

「楊柳」清晨生成！　專家：颱風最愛父親節

楊柳颱風持續增強「不排除穿越台灣」　下週三通過

快訊／楊柳颱風清晨生成！路徑曝光　不排除發海警

北京首間AI機器人餐廳亮相　打開門「酒保、樂團」全是機器人

吸金41億「台灣巴菲特」找監獄管理員當傳令　操控獄友再騙4千萬

安德魯王子爆「千人斬」淫史　前妻也出軌「吸腳趾」畫面瘋傳

港墘房價創內湖新高　在地房仲：3大優勢磁吸3族群

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

挑戰味蕾極限！萬華「蒜頭虎皮蛙湯」50年老攤　傳承自雲林北港

員工巡查突昏倒送醫不治　台鐵：派員協助家屬

診所爆經營權糾紛！美女牙醫臉書控前夫家暴　挨告要賠15萬

美對1公斤金條課稅「顛覆全球黃金市場」　瑞士衝擊最慘烈

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

【這什麼爛劇本】碰瓷哥假摔被識破！急拍車喊：不要走

生活熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

因1事燒壞2支iPhone　3C達人：充電習慣變了

快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　朝向台灣東部海面

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

台灣網紅進軍日本AV圈　簽約SOD專屬女優

平價小火鍋誰最厲害？全場大讚「這家」CP值超高

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

秒換i16「還是等iPhone 17？」一票果粉給答案

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

更多熱門

相關新聞

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

楊柳颱風清晨2時生成，日本氣象廳潛勢路徑圖顯示，未來楊柳颱風將直接朝台灣前進。民間氣象粉專甚至透露可能達到中颱等級。

「楊柳」清晨生成！　專家：颱風最愛父親節

「楊柳」清晨生成！　專家：颱風最愛父親節

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

關鍵字：

楊柳颱風觀氣象看天氣

讀者迴響

熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

廣末涼子疑因超速釀禍

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！

普發1萬有障礙！　財政部：限10月底前領完難處理

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面