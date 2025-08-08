日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

▲楊柳颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

楊柳颱風清晨2時生成，日本氣象廳潛勢路徑圖顯示，未來楊柳颱風將直接朝台灣前進。民間氣象粉專甚至透露可能達到中颱以上等級。

根據氣象署資料顯示，輕颱楊柳8日2時的中心位置在北緯 19.2 度，東經 146.3 度，以每小時22公里速度，向西北西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑 80 公里(西北側 60 公里、東北側 60 公里、西南側 100 公里、東南側 100 公里)。

▲日本預測楊柳颱風潛勢路徑。（圖／日本氣象廳）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，楊柳颱風以目前資料來看，預估12日接近台灣東部海面，13、14日影響台灣最明顯。以目前路徑預測會通過巴士海峽，但也不排除往台灣靠近，屆時有可能會發佈海上警報。未來動態還要密切觀察。

不過根據日本氣象廳的最新路徑潛勢圖，楊柳颱風未來路徑預估朝台灣方向直奔。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，楊柳可能於下週三至週五逼近台灣，強度甚至可能達到中颱以上等級。