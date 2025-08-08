楊柳颱風持續增強「不排除穿越台灣」　下週三通過

▲楊柳颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

楊柳颱風今天凌晨2時生成，氣象專家吳德榮指出，潛勢路徑圖顯示下週三、四通過台灣南端：不過目前預測資料相當分歧，有模擬還會增強、也有模擬認為會半途減弱消散，也有路徑是通過台灣的。

吳德榮逾於「洩天機教室」發文指出，今、明(8、9日)兩天太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的「盛夏」，紫外線強，要注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日各地區氣溫為：北部23至38度、中部23至36度、南部24至37度、東部21至35度。

▲最新(7日20時)美國模式(GEFS)系集模擬路徑的平均則稍微偏北，通過台灣。（圖／洩天機教室）

下週日至週二(10至12日)各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；南方水氣略增、大氣趨不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。下週三、四(13、14日)各地的天氣，視「楊柳」颱風的強度及動向而定，有不確定性，需再觀察。

今(8)日2時關島北方海面的熱帶低壓已發展為「輕颱楊柳」；最新(7日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬路徑的平均，下週三、四通過台灣南端，個別模擬路徑則在兩側、相當分散；模擬強度有的持續增強，有的半途減弱夭折。最新(7日20時)美國模式(GEFS)系集模擬路徑的平均則稍微偏北，通過台灣；個別模擬路徑及強度，同樣顯示很大的不確定性。由於各國模式仍將持續調整，需持續觀察。