「準楊柳」預測6天逼台恐中颱以上　專家示警：南台灣特別注意

▲「準楊柳」最快明天成颱。（圖／翻攝NOAA）

記者柯沛辰／綜合報導

日本氣象廳已開始正式追蹤該熱帶低壓TD14，預測今年第11號颱風「楊柳」24小時內形成。氣象粉專表示，楊柳即將形成，路徑雖還有變數，但預計下周三至周五接近台灣，接近時的強度「有機會達到中颱以上」。

根據西太平洋氣象媒體Westernpacificweather，日本氣象廳正式開始追蹤熱帶低壓TD14（準楊柳），預計未來幾天至下週，TD14將持續向西移動，南台灣、沖繩以及呂宋島最北端地區，需特別注意可能來襲的颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前日本氣象廳（JMA）、聯合颱風警報中心（JTWC）以及中央氣象署（CWA）等3個主要氣象機構已開始追蹤TD14，三者在預測路徑上大致相符，皆預計TD14將在未來幾天至下周初朝西移動，甚至可能略微南偏。

不過，就強度預測而言，三家機構目前看法不一：聯合颱風警報中心預測，TD14將在120小時內可能增強為「三級颱風」（超過中颱至強颱等級）；日本氣象廳則認為僅會達到「強烈熱帶風暴」等級（輕颱上限）；中央氣象署則預估，在相同時間點仍維持「輕颱」等級。

▲氣象署預測，準楊柳將一路向西移動。（圖／中央氣象署）

▲準楊柳逼近台灣時，強度恐達中颱以上。（圖／翻攝JTWC）

氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」分析，TD-14應該會繼續發展，很有機會成為今年第11號颱風楊柳，路徑上有可能沿著較為強勢的太平洋高壓往台灣東南方海域靠近，但變數仍然很大，下周二之後是否接近台灣還有待觀察。

吳聖宇認為，如果照現在的海溫跟大氣環境來看，似乎是有利於颱風發展增強，因此預報的看法暫時會比較傾向歐洲AI預測的趨勢，大致走向台灣東南到巴士海峽一帶，但後續實際變化仍然很難說，所以暫時不必太緊張，但要多留意未來幾天的天氣預報資訊。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳即將形成，預計將在下周三至周五接近台灣，接近時的強度有機會達到中颱以上，路徑上雖然還有變數，但趨勢都是往台灣靠近，下周若有安排活動，請務必留意天氣資訊，並做好防颱準備。

▲▼準楊柳可能從「台灣～巴士海峽」區間通過。（圖／NCDR）