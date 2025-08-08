「楊柳」清晨生成！　專家：颱風最愛父親節

▲楊柳颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

楊柳颱風今天凌晨2時生成，氣象專家林得恩指出「颱風的最愛，8/8 父親節！」

根據氣象署資料顯示，輕颱楊柳8日2時的中心位置在北緯 19.2 度，東經 146.3 度，以每小時22公里速度，向西北西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑 80 公里(西北側 60 公里、東北側 60 公里、西南側 100 公里、東南側 100 公里)。

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，根據氣候統計顯示，所有節日當中，颱風最愛挑父親節前後來光臨台灣。原因是，從平均氣象量場來看，在此時期，環境的太平洋高壓勢力西伸，適足擔任颱風偏往台灣走之駛流場導引關鍵角色。

▲林得恩：颱風的最愛，8/8 父親節！（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

回顧歷史，自1949年起，至2025年（共計77年），於8月8日前後侵臺的颱風共有15個，其中7個集中在近25年，更有3個造成嚴重災情包括：2015年蘇迪勒、2009年莫拉克及1994年道格颱風。

所幸，今年大家可以安心過一個父親節，沒有颱風或西南氣流前來搗亂了。但要提醒的是，雙北及南高屏地區需多注意高溫警戒，今日高溫上探攝氏36度或以上，防曬、保濕可要做足。